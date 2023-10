Gustavo Milutín: “Lo que está en juego es enorme, no se puede ser tibio”

Su inquietud por explorar nuevos horizontes lo llevó a Buenos Aires, donde se sumergió en el competitivo mundo del mercado financiero. A pesar de sus éxitos en la capital, la pandemia global cambió el rumbo de su vida y el destino de INAP, con su sede en Mendoza, se ha ganado su lugar como una empresa líder en la industria argentina.

Su enfoque principal se centra en la comercialización, fabricación y distribución de productos químicos especializados destinados a la lubricación y limpieza en el ámbito industrial. La empresa no se limita a productos, sino que también brinda una amplia gama de servicios, que incluyen la provisión y el mantenimiento de equipos, así como la dosificación precisa de productos en las líneas de envasado de sus clientes.

En una conversación única y privilegiada, Milutín brindó a MDZ una visión en profundidad sobre la situación actual del país. El joven CEO de INAP, con su aguda perspicacia y conocimientos económicos, ofreció un análisis perspicaz que arroja luz sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta Argentina en estos tiempos.

- ¿Cuál cree que fue el motivo de los resultados de estas elecciones?

- Es algo que estoy tratando de dilucidar. Cuando vi los resultados realmente me sentí bastante desilusionado, porque realmente es impactante. Sergio Massa sacó más de lo que saca la base peronista. Entonces, ahí es donde decimos; ¿qué pasa con esto? ¿Por qué hay gente que todavía sigue votando corrupción? El país no está bien y seguimos votando lo mismo. Evidentemente, hay un flujo de votos que se ha ido a Massa, este flujo pertenece a otros arcos políticos o hay gente que antes no votaba que ahora votó. Lo vivo con mucha preocupación. Los últimos dichos de Sergio Massa con respecto a los impuestos no tienen lógica y aun así la gente lo vota.

Mi expectativa es ir y votar a Javier Milei y que aquellos que votaron a Bullrich, salgan a votar a Javier Milei.

- Frente a la situación de incertidumbre que estamos pasando, como empresario, ¿qué consejo le daría a las pymes y a los jóvenes empresarios?

- Si hay posibilidad de seguir comercializando que se haga, seguir siendo agresivos comercialmente porque se presentan oportunidades, pero con cautela la hora de pasar precios. La velocidad es con cautela. Entonces creo que es un momento para hacer ese tipo de acciones. Ir invirtiendo en materia prima también es una opción.

- ¿Qué expectativas tiene para el 19 de noviembre?

- No creo que sea un momento para ser tibio, para mí es un momento donde se juega todo. Entonces mi expectativa es ir y votar a Javier Milei y que aquellos que votaron a (Patricia) Bullrich, salgan a votar a Javier Milei. Me sorprende la gente que quiere mantenerse neutral porque no se puede mantener neutral. Hoy ser neutral es también sin querer ser parte del problema. Te pueden no gustar ciertas propuestas de Javier Milei, pero si nos ponemos a ver las propuestas de Javier Milei y Bullrich no eran tan distintas, es una cuestión más de forma. Fui votante de Bullrich, me gustaba su proyecto y la propuesta, pero hoy entiendo que tengo que salir a apoyar a Javier Milei. Quiero un modelo de país distinto, no quiero seguir con lo mismo, no se puede seguir con un modelo de negligencia y corrupción.

- ¿Cree que Javier Milei tiene oportunidad de ser el próximo presidente?

- Creo que sí. Si todos hacemos lo que tenemos que hacer, Javier Milei puede ser el próximo presidente. Acá juega muchísimo el que está en duda, el que tiene miedo. Si gana, los primeros meses van a ser muy duros, pero necesarios. El argentino tiene una

capacidad de resiliencia, pero hay que hacerlo y pasarlo. Javier Milei tiene la capacidad de hacer ese todo o nada, si está acompañado del arco político.

Tenemos tres poderes. Él puede ser presidente, pero quien también va a poner los límites de lo que quiere hacer, será el Congreso. Vale la pena darle una oportunidad a alguien nuevo. Hay un gran personaje de “cuco” inventado alrededor de él. Las apariencias

engañan, el que parece tranquilo comete las locuras y delitos y el que parece loco es el que puede generar el verdadero cambio.

- ¿Cuál es la propuesta de Milei que más lo convence?

- La dolarización del país. Es algo que viene a resolver un montón de problemas, sincera los precios, y le estás dando a la gente lo que la gente pide. El dólar sube porque la gente no quiere más pesos. En términos reales ganas menos, porque te lo lleva la inflación. Si das dólares a la gente, tenés gran parte del problema solucionado. Los economistas cometen el error de manejarse más desde el punto de vista de estadísticas, modelo, que no está mal. Pero, ignoran el comportamiento humano, que es lo que supo leer Javier Milei. Hay que sincerar la economía con dólares. Gobernador Rodolfo Suárez, gestión valorada durante la pandemia. Foto: MDZ.

- ¿Cómo ve la provincia hoy ante una nueva gestión de Alfredo Cornejo?

- Cornejo agarró una provincia totalmente deficitaria y fue dejándola con superávit. Por otro lado, Rodolfo Suárez manejó muy bien la pandemia. Hoy en día con cualquiera de los dos candidatos a la presidencia que gane, va a hacer un buen trabajo. Tiene una gran capacidad de gobernar. Y vamos a tener un Cornejo que va a terminar de consolidar una nueva base y el mendocino lo va a acompañar en eso. Mendoza sigue siendo un oasis económico.

