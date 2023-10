El increíble precio que puede tocar el crudo y cómo impacta en Argentina

No hay almuerzos gratis, dice un antiguo dicho habitual en los corrillos de Wall Street, y esto lo que puede pasar si finalmente, como creen algunas analistas, el conflicto entre Israel y Hamas se extiende, en magnitud y en el tiempo, afectando varios mercados, especialmente el energético.

La consultora Allianz Trade, subsidiaria de la aseguradora Allianz, vaticinó que de escalar el conflicto Israelí Palestino, el petróleo podría pasar a valer US$ 140 cada barril. Y aunque aclaró que ese sería el peor escenario posible, le dio una posibilidad estadística del 20%.

Lo que no cabe duda, no obstante, es de la escalada que el precio del barril ya tiene producto de la guerra. “Nuestros escenarios van de un barril a US$ 90 a uno de US$ 140 como pico, e incluso un promedio de US$ 120 para el año próximo”, indicó Kriti Gupta, analista de Allianz a Bloomberg Television.

Actualmente el barril de petróleo oscila en torno a los US$ 90, pero la hipótesis es que de escalar la guerra podría producir cierres en las plantas de producción en el resto de la región y, en consecuencia, un mayor precio del barril.

El petróleo aumenta por la guerra. Foto: Shutterstock

La semana pasada, diversos funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtieron, en el marco de las reuniones conjuntas con el Banco Mundial, del riesgo que genera el conflicto en la economía mundial, en especial, en los precios de la energía.



“Claramente a estos niveles de precios de energía, entendemos que los bancos centrales van a esperar y pensar más antes de recortar las tasas de interés de los picos actuales. Esto podría llevar a un escenario de recesión”, advirtió Ana Boata, titular de investigación económica en Allianz Trade.



De acuerdo con el estudio de la aseguradora, el crecimiento global podría ralentizarse a un 2% y no puede descartarse la amenaza de problemas en el mercado financiero.



“Los riesgos de los bonos soberanos aumentaron y esa es una realidad porque las tasas de interés reales claramente son mucho, mucho más altas que el crecimiento”, indicó Boata.



Por otro lado, indicó que “una de las preocupaciones de los economistas es que se repita una crisis de bonos soberanos como la de 2012 en Europa, y no solamente en Europa porque también Estados Unidos está muy expuesta a este incremento en el pago de intereses”.



Frente a esa posibilidad, “ninguno tiene planes claros en ajustar las finanzas públicas”, concluyó.

Impacto local

En Argentina la incidencia del precio del barril de crudo está amortiguado por lo que se conoce como barril criollo. Con el crudo Brent del Mar del Norte cotizando por encima de los 92 dólar el barril, el precio local está "pisado" en 56 dólares para las refinadoras.

Es una manera que encontró el Gobierno de evitar que suban los combustibles en un contexto de aceleración inflacionaria. Además, desde hace siete trimestres el Gobierno viene postergando la aplicación de los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), lo que mantiene "artificialmente bajo" el precio de naftas y diésel.

Las dudas aparecen cuando el barril de crudo está a punto de cruzar la barrera de los 100 dólares el barril, con perspectivas alcistas para el corto plazo por el conflicto en Medio Oriente. Un escenario muy complejo para el sector energético nacional.