Una importante entidad, durísima con las propuestas de los candidatos

A horas de una elección presidencial en la que se ponen en juego modelos económicos y políticos con fuertes contrastes, desde el sector empresarial y financiero aguardan expectantes por el escenario que surgirá a partir de la semana próxima. En los últimos días, la actividad en muchos sectores estuvo semiparalizada por la falta de precios o se mantuvieron en funcionamiento, pero con gran incertidumbre.

La preocupación por la nueva realidad que surgirá tras los comicios, más allá de que no haya una definición y haya que esperar a un balotaje, se manifiesta en las declaraciones de los operadores económicos.

Foto: Twitter Cámara de Comercio de Córdoba.

En este marco, la Bolsa de Comercio de Córdoba realizó una serie de conferencias, bajo el nombre de Ciclo de Coyuntura, en la que se analizan las perspectivas económicas del país para la etapa que se inicia.

En el último encuentro, realizado esta semana, el presidente de la entidad, Manuel Tagle, trazó un duro panorama sobre las propuestas de las principales fuerzas políticas.

“Estamos en un momento particularmente difícil como país, con una gran preocupación por la incertidumbre del futuro y el resultado electoral del próximo domingo”, dijo el directivo.

Oferta electoral

Al analizar a cada candidato en particular, Tagle consideró que “Sergio Massa ha introducido medidas demagógicas para revertir el resultado electoral que son cada vez más impredecibles: introdujo grandes controles en la economía, mantiene el cepo cambiario, alienta la prohibición de las importaciones y establece dólares especiales para los exportadores. Todos estos parches no los merece el país”.

Según varias encuestas Javier Milei lidera las preferencias para el domingo 22 pero no convence a los actores económicos.

Asimismo, señaló cuáles serían las bases para revertir la situación actual: “La Argentina necesita un plan de estabilización serio, creíble y consistente. La sociedad debe recuperar la confianza. Se tiene que estabilizar la economía, no hay otro camino; hay que achicar el sector público, el déficit fiscal y la emisión de moneda y, a su vez, bajar la presión fiscal al sector productivo”.

En ese sentido, criticó la principal propuesta económica de La Libertad Avanza.

“No estamos de acuerdo con el proceso de dolarización que plantea Javier Milei, no debemos perder la autonomía monetaria. La dolarización no es tan liberal, es encorsetar a la economía a un funcionamiento predeterminado por una moneda que no es la nuestra. Uno de los argumentos es que Argentina gasta más de lo que ingresa, tiene déficit fiscal y por esa razón hay que dolarizar ¿Esto quiere decir que no tenemos disciplina los argentinos y que no somos capaces de ser ordenados?”

En cuanto a las ideas que impulsa Patricia Bullrich, explicó que “Juntos por el Cambio tiene una conformación más ordenada e importante, pero debe ordenar la economía. Nosotros siempre estaremos alertas para señalar los errores y desequilibrios, no claudicaremos ni dejaremos que el rol del Estado nos absorba. Llevamos los principios y valores por encima de todo. La Bolsa de Comercio de Córdoba y sus empresarios deben seguir cumpliendo ese rol de protagonismo.”