El dólar blue subió 65 pesos este martes en y cerró en 1.020 pesos para la venta. Durante la jornada, la divisa marginal tocó los $1.050 y retrocedió 30 pesos sobre el cierre.

En MDZ Radio 105.5 FM, el economista Carlos Burgueño analizó la caótica situación que se vive por estos días, cuando faltan menos de dos semanas para las elecciones presidenciales: “Una brecha cambiaria del 170% te impide el comercio tal cual lo conocemos. No hay precio, el que tiene stock lo guarda porque especula con que lo va a vender más caro. El que tiene que reponer no puede, el que tiene que fabricar no sabe cómo y esto paraliza la economía”.

“La economía argentina, entre el viernes, ayer y hoy - hay que ver cuántos días en la semana - básicamente funciona a base de stock y del que quiere vender al precio que quiera vender. Y esto va a ser así hasta que se encuentren los nuevos equilibrios de la economía. Cuando estén los nuevos equilibrios, va a haber nuevos precios y ahí se verá quién puede comprar, quién no”, explicó.

En Uno Nunca Sabe, Burgueño indicó que “esto es consecuencia de la corrida cambiaria, que a su vez es consecuencia de la inestabilidad de precios y de la inflación. Estamos terminando la gestión de Alberto Fernández de una manera impresentable”.

“Para el laburante, para el que vive de su sueldo, esto es dramático. Estamos en una situación dramática para el que vive de cobrar a principio de mes, el independiente que necesita que le paguen una factura que emitió vaya a saber cuándo”, lamentó: “Para peor, estamos a menos de dos semanas de ir a votar y nadie tiene certezas de lo que va a pasar el 23, que depende de lo que pase el 22”.

Además, aseguró que “mayores irresponsables son los tres candidatos que vamos a ir a votar. Hoy el mayor responsable es Milei, pero esto va variando según el día. Hace unas semanas era Macri con Bullrich y antes Massa”, aunque explicó que “la corrida viene de antes”.

Esto está pasando:

-La brecha cambiaria está en 170%;

-La devaluación del blue supera el 170%;

-La distancia entre la inflación y la devaluación ya llega al 50%.

Qué está sucediendo con la economía

“Es un festival de remarcación, porque los pesos actuales están fijados a un dólar a $800 y ahora tenés un dólar en $200 más. Lo que se ve es una actualización de los precios que no es peor porque el Gobierno tiene congeladas las tarifas”.

“Empiezan hoy una serie de dólares que intentan mejorar el tipo de cambio, hacerlo más competitivo, aumentar la oferta y que esto frene la corrida”.

Las ‘buenas noticias’

Dentro del caos que se vive, Burgueño destacó “dos decisiones del Banco Central. La primera emitir un comunicado aclarando la solvencia y liquidez del sistema financiero. Acá tenemos una corrida cambiaria no bancaria y está bien que el Banco Central aclare”.

“También se tomó la decisión de acelerar el envío de dólares físicos a los bancos, para que cualquiera que vaya a buscar hoy dólares los tenga”.

Escuchá la columna de Carlos Burgueño en MDZ Radio 105.5 FM