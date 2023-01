La principal preocupación de Sergio Massa tras el intento de aprobar su proyecto más ambicioso

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley de blanqueo de capitales, que se trataría en sesiones extraordinarias la semana próxima. El especialista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño aseguró que el ministro de Economía, Sergio Massa, busca que se priorice el tratado de esa ley antes que el juicio político a Horacio Rosatti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

“Sergio Massa sigue muy preocupado porque el clima político siga enrarecido con la oposición, que no haya diálogo y que no se pueda tratar el blanqueo la semana que viene”, aseguró el especialista.

Burgueño afirmó que “no hay rumores” de que la semana que viene se pueda tratar el proyecto, por lo que se correría el riesgo de que no se apruebe y, como consecuencia, “que todo termine siendo una gran compota del juicio político y eso impida el tratamiento de cualquier proyecto de ley, inclusive el blanqueo y la moratoria”.

“Se puede tratar en marzo, el problema es que va pasando el tiempo. En septiembre el blanqueo termina, no tiene sentido llamar a un blanqueo de tres meses, se debería hacer de seis meses para que funcione, menos en un gobierno que no genera confianza, que no cree en los blanqueos y que en su momento fomentó la publicación de listas de gente que había blanqueado”.

En este sentido, el economista ratificó que a este Gobierno le costará “generar confianza”. ”No es como en el gobierno de Macri que vos sabias que era realmente un blanqueo”, agregó.

El analista indicó que para que el blanqueo sea exitoso “se le debe dar tiempo”. Además, remarcó nuevamente que sólo podría ser hasta septiembre. “El Gobierno justificaría el blanqueo con el acuerdo con Estados Unidos, que arranca en septiembre, por lo que en esa fecha ya debería estar terminado. Si vos pasás marzo sin aprobarlo te queda poco tiempo, con este clima político puede ser que no se apruebe nada”, agregó.

“Si el Gobierno nacional insiste con que su único tema es el juicio a la Corte, se acabó la política y economía, y no habrá blanqueo. Esto trae preocupación al ministro de Economía, Sergio Massa”, cerró.