Por qué los autos usados son cada vez más caros en Argentina

El sector automotriz se ve fuertemente atravesado por una baja en la cantidad de autos disponibles y un aumento en el precio de usados. Así lo afirmó Ricardo Salomé, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, en diálogo con MDZ Radio.

"Hoy tenemos una fuerte restricción en el tema de importaciones por el tema de los dólares que se pueden usar para poder importar vehículos, lo que hace que tengamos un mercado que va a estar en torno a los 410 mil autos, con un crecimiento muy lento que ha tenido en estos años. Cuando venimos, sin contar la pandemia, en un mercado en los últimos diez años de 750 mil vehículos y con un año 2013 donde prácticamente tocamos el millón de vehículos. Realmente faltan autos en la República Argentina", destacó el entrevistado.

Con respecto a los costos, Salome advirtió que desde el año 1997 el costo impositivo es el que "más gana" y aclaró que "más del 50% del valor de un auto son impuestos". "No es un tema nuevo. A pesar de los sucesivos gobiernos, no hemos logrado bajar el tema de los impuestos, todo lo contrario, siempre se mete mayor presión impositiva desde el Estado nacional, provincial, municipal", agregó.

El plan de ahorro, según indicó hoy, constituye aproximadamente entre el 30% y 35% de todas las ventas del país, que permite a los consumidores argentinos acceder a un cero kilómetro. Con respecto a la venta de vehículos usados, el entrevistado advirtió que por la falta de autos nuevos, "el usado va subiendo solo y llegó a valer lo mismo un modelo del año 2021 que del año 2022. Con el correr de los meses se va a ir asentando y los autos usados van a tener la misma relación que tenían allá por el año 2015, 2016" .

"Casi el 60% de los autos que se patentan en el país son nacionales. Faltan autos importados, pero estamos en un camino de integración, de repuestos, de autopartes, para que tengan mucho más componentes argentinos que los que tuvieron en la década del 2010, del 2000", explicó Salomé.

En este sentido, advirtió que hoy las fábricas quieren tener componentes nacionales en mayor cantidad, "porque si vos no tenés una balanza que sea neutral, no podés importar. Por ende, lo que fabricás en el país, lo tenés que vender afuera para después poder tener una balanza que te compense. Hay terminales que casi no reciben autos importados porque no tienen la balanza para poder hacer el contra efecto de que les dé positiva o casi negativa. Estamos asistiendo a un período con los dólares donde pasamos de tener 10 mil millones de dólares de balanza negativa en el sector automotriz para hoy apenas estar en el sector de fabricación e importación en alrededor de 3 mil millones de dólares. Se están produciendo muchísimas piezas en el país con la consecuente mano de obra de trabajo argentino".

Escuchá la nota: