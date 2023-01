El Banco Central vendió US$ 28 millones y logró aplacar al dólar blue

En una jornada que arrancó con una nueva suba del dólar blue, hasta los $387 por dólar, el Banco Central terminó la rueda con ventas por US$ 28 millones.

Esto contribuyó de alguna manera a satisfacer la demanda del mercado y bajar la tensión, con lo que la divisa terminó la jornada cerrando a $383.

Es la primera baja de la cotización en el mercado paralelo en siete ruedas, alejándose de esta manera de los valores récord de las últimas jornadas.

El dólar mayorista cerró a $186,36/186,56 por unidad, noventa y cinco centavos arriba del cierre del viernes pasado, señalaron fuentes del mercado, y aclararon que "el ajuste experimentado hoy por el tipo de cambio mayorista compensa, como en cada inicio de semana, los días sin actividad por el fin de semana".

Con las ventas de este lunes 30 las pérdidas acumuladas en enero llegan ahora en algo más de US$ 100 millones, aunque todavía queda por debajo del saldo negativo que se había registrado en enero del año pasado.

En cuanto al volumen operado en el segmento mayorista alcanzó los US$ 158,170 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico el volumen operado fue de US$ 94 millones y en el Rofex US$ 1.280 millones.