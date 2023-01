Por qué motivo se produjo una fuerte caída en el precio del petróleo

El aumento de casos de covid-19 en China y el incremento de la producción de petróleo crudo en Nigeria, el quinto exportador a nivel mundial, provocaron una caída del 4% en el precio del barril WTI al cierre del New York Mercantil Exchange (NYMEX) hasta US$ 77. El barril Brent, en tanto, se pactó a US$ 82,30, un 4,2% menos que la jornada previa.

Los analistas internacionales señalaron que otros factores también influyeron, como la mejora en las condiciones climáticas en el hemisferio norte y al aumento de las reservas de gas natural tanto en Europa como en Estados Unidos.

Las autoridades chinas creen que el 80% de la población del país podría contagiarse de coronavirus por lo que se podrían tomar nuevas medidas de aislamiento, con la disminución del consumo de energía que ello conlleva, como ya sucedió durante el mes de diciembre.

Desde la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en tanto, aumentaron los suministros de Nigeria en 150.000 barriles diarios, luego de que el país reforzara la seguridad en la región de la desembocadura del Níger, una zona fuertemente amenazada por los denominados "barones de la guerra", grupos mercenarios que roban petróleo y lo comercializan en el mercado negro. El aumento, no obstante, lleva la producción de crudo nigeriano a 1,35 millones de barriles diarios, apenas la mitad del nivel bombeado hace una década.

La caída del precio del crudo se produjo al mismo tiempo en que Venezuela, luego de varios años de parálisis de sus exportaciones, anunciara el reinicio del envío de petróleo a Estados Unidos.

Nicolás Maduro

De la mano de la petrolera estadounidense Chevron Corp, este mes se exportará el primer cargamento de crudo venezolano a la refinería de Pascagoula, Mississippi, luego de una licencia estadounidense otorgada el año pasado, según anunció la agencia Reuters.

El cargamento será de de 500.000 barriles de crudo pesado Hamaca, que se embarcará en el puerto Jose de la estatal PDVSA, proveniente de la empresa mixta petrolera Petropiar operada por ambas compañías.