Cuántos millones de dólares recaudó una empresa dueña de shoppings

La empresa IRSA, dueña de varios shoppings en la Argentina y principal desarrolladora inmobiliaria del país, recaudó US$90 millones -el monto máximo permitido- en concepto de Obligaciones Negociables, en su gran mayoría de parte de inversores individuales.

La empresa que preside Eduardo Elsztain recibió 6.598 propuestas para suscribir el bono, la inmensa mayoría de las cuales correspondieron a inversores individuales. La ON forma parte del “Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables no convertibles en acciones” por u$s 750 millones.

Se realizó bajo dos variantes. Uno de ellos denominado en “dólar cable”, recaudó u$s 28.251.300 con una tasa de corte del 7% anual en dólares y con vencimiento al 25 de julio de 2025. El pago del capital será en una sola cuota, al vencimiento y los intereses se liquidar en forma semestral.

El otro tramo fue en “dólar MEP”. Se emitieron u$s 61.748.700 con una tasa del 8% anual en dólares. Su vencimiento es el 25 de marzo de 2025 cuando se abona el total del capital en una única cuota. Al igual que en el caso anterior, los intereses se abonan cada seis meses.

La empresa anunció que los fondos se utilizarán para precancelar otra Obligación Negociables denominada Clase 2.

“Estamos muy contentos de la respuesta que obtuvo nuestra emisión de ON en el mercado, en especial entre los pequeños inversores que vieron en este bono una buena oportunidad para obtener una renta en dólares, sobre todo si se la compara con la alternativa de mantener esos ahorros en el colchón”, dijo Matías Gaivironsky, CFO de IRSA.