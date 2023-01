Desde Uruguay le respondieron a Sergio Massa tras su polémica frase

El ministro de Economía, Sergio Massa, tildó de "hermano menor" del Mercosur a Uruguay; "Brasil y la Argentina tienen la responsabilidad de cuidarlo", agregó. La polémica frase se dio el día lunes, previo a la Cumbre de la Celac. Trajo tal descontento que hasta uno de los senadores del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, le contestó mediante la red social Twitter. Por su parte el presidente de Uruguay, cuando le consultaron por los dichos del ministro argentino sólo dijo: "Parece Disneylandia".

Gracias @SergioMassa. Pero no creo que ningún uruguayo quiera ser cuidado con un ministro de economía que tiene un dólar cotizando a 350 pesos. Por privado le paso el tel de Azucena Arbeleche. Llámela que le dará unos sensatos consejos pic.twitter.com/vAGLPo65AM — Sebastian Da Silva (@camboue) January 24, 2023

En este contexto, MDZ Radio dialogó con el economista uruguayo Carlos Steneri quien advirtió que el comentario del ministro Sergio Massa, "no cayó bien".

"El comentario nos sorprendió a todos. El presidente de Uruguay contestó de una manera un poco elíptica, para no entrar en detalles. Aquí no cayó bien, nos hace sentir incómodos. Nosotros, más que países cercanos, somos sociedades hermanas y por lo tanto el tamaño creo que no tiene ningún valor", argumentó.

En cuanto a lo económico, el especialista explicó que el país vecino tiene un buen desempeño aceptable en cuanto a la inflación, buen nivel de ingreso, reservas suficientes. "No entendemos bien qué quiso decir el ministro Sergio Massa". Con respecto a la Cumbre de la Celac, el economista detalló que su país siempre estuvo abierto a cualquier tipo de acuerdo que no tenga ningún tinte ideológico .

También se refirió al contexto económico actual de nuestro país: "Nos mostramos con ansiedad para que Argentina alcance los niveles que merece, en cuanto al crecimiento, a tener una inflación baja, a no estar penando con el tema del tipo de cambio. Aquí en Uruguay, como en Brasil y Chile, el tipo de cambio es un precio más. No hay titulares de diarios de cómo está el tipo de cambio. Acá cada vez más el peso se fortalece y el valor del dólar cae”.

Además agregó que la sociedad argentina "se merece" tener un sistema macroeconómico más estable que le permita a la sociedad tener un nivel de bienestar más alto.

En este sentido remarcó que la crisis económica argentina afecta al país vecino: "Somos interdependientes". "Para nosotros los precios en la Argentina al tipo de cambio blue son el 30% del nivel de precios que hay en Uruguay, por lo cual hay un problema para el comercio doméstico en nuestro país que va a comprar. Por otro lado, si bien en este momento tenemos una excelentísima temporada turística con muchos argentinos, son los de alto poder adquisitivo, que es muy importante para nosotros, pero falta todo el turismo que viene de clase media o baja que que también es un turismo masivo y se siente en muchos lugares del país su faltante".

El economista concluyó que la frase de Sergio Massa es un "detalle": "Yo creo que acá lo que se demuestra tanto para Uruguay, Argentina, y el resto de América Latina es que hay políticas macroeconómicas buenas y hay otras que llevan a resultados malos. No es un tema de país grande ni chico, si no de poder adoptar las políticas adecuadas".