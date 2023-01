Turismo: precios altos y sin Previaje, las causas del bajo nivel de reservas

A diferencia del año pasado cuando las reservas estaban prácticamente a tope, este enero los prestadores ven cómo los pedidos están en cifras que apenas llegan al 50%.

Si bien el turismo fue un sector que descolló en 2022, en la actualidad el incremento del costo de vida impacta de manera negativa en la temporada de verano debido a que buena parte de los visitantes son locales (sin la ayuda del Previaje) y no todos traen las preciadas divisas extranjeras.

Desde noviembre, Mundial mediante, los prestadores locales comenzaron a sentir la merma que hoy les hace abrir el paraguas ante un principio de año con escaso nivel de reservas; incluso en lugares tradicionalmente demandados como es San Rafael y la zona del río Atuel. Así lo señaló Hugo Tornaghi, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de ese departamento, que observó con preocupación la baja performance, hasta el momento, registrado en el Sur.

En la misma línea, Edmundo Day, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Mendoza (Aehga), coincidió en que las reservas son menores a las de 2022 y atribuye la situación a una combinación de factores entre los que se destaca cierto desfasaje de precios en algunos segmentos. “La gente busca mucho precio y es claro que todavía debemos reacomodarnos”, subrayó el empresario.

Reacomodamiento de precios

El economista José Vargas de la consultora Evaluecon, coincidió con Day en que el retraimiento observado tiene que ver con los precios altos que hoy se manejan y con la competencia que en este sentido dan provincias con servicios similares a Mendoza. “Los valores están relativamente altos para el turismo interno argentino, no para el internacional que viene con dólares y para los que la provincia resulta barata”, expresó Vargas.

Day explicó que el año pasado Mendoza “se puso de moda y tuvo un pico de demanda” con el consiguiente impacto en precios. Con una realidad distinta a la del año pasado, el empresario opinó que existe un desorden de valores que es preciso acomodar, con el objetivo de terminar la temporada mejor de lo que arrancó.

En este sentido, tanto los empresarios como el economista coinciden en que el daño de la inflación no sólo impacta en esta diversificación de precios –para muchos inalcanzable- sino también en el costo de vida que incide en que más familias no puedan permitirse el lujo de vacacionar este año. “La inflación ha hecho mucho daño y complicado a la mayoría de los asalariados que no alcanzan los altos niveles de inflación”, dijo Day.

En este sentido, el presidente de Aehga expresó que es preciso encontrar un nuevo punto de encuentro entre la oferta y la demanda de todos los servicios relacionados con el turismo. “Vamos a tener que movernos muy rápido porque la temporada es ahora”, destacó el empresario. Agregó que hay que ver cómo mejorar e incrementar la promoción al mismo tiempo que deben reacomodarse los precios para no perder lo ganado o, lo que es peor, empezar a sentir el impacto negativo de esta situación que hoy los pone en alerta.

Sin Previaje y con Chile abierto

Los buenos números del turismo mendocino y argentino en general en 2022, pese a que enero la variante Omicron fue una variable a surfear, tenían que ver con la necesidad de la gente de salir que, además, el programa de incentivos al sector Previaje promovió con éxito y que hoy no existe. El Plan fue un punto importante, según Day y Tornagui, en la elección de Mendoza como destino turístico.

El aumento del costo de vida y de valores por momentos absurdos para buena parte de la clase media argentina han impactado en el nivel de reservas. Los altos precios que hoy se manejan en algunos sitios expulsan a muchos mendocinos hacia Chile en donde, pese a la diferencia con el tipo de cambio, los valores en pesos de los alojamientos son más económicos y contribuyen a equiparar el resto de los costos extra como combustible y comidas.

“Por otra parte, el año pasado Chile estaba prácticamente cerrado por la pandemia y eso también influyó en el mayor movimiento local”, apuntó Day. Recién después de abril el vecino país flexibilizó algunas pautas sanitarias para el ingreso y egreso de turistas. Hoy con la vacuna y las fronteras prácticamente como antes, la larga espera en la aduana muestran cómo Chile es nuevamente una de las principales opciones de los mendocinos para vacacionar.