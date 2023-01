Prevén el final de La Niña: ¿cuándo llegará la lluvia que alivie la sequía?

Estudios de técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), informaron que en febrero el fenómeno climático denominado "La Niña" finalizará y que las lluvias comenzarán a llegar paulatinamente en los próximos 14 días.

Desde la Secretaría de Agricultura y Pesca de La Nación dieron a conocer el informe que prevé "tres eventos de lluvias para los próximos 14 días de variada intensidad sobre el centro y el norte del país".

El comunicado se difundió luego del encuentro entre el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo y el Director del Centro de Investigación Agropecuarias (CNIA) del INTA, Pablo Mercuri para analizar las expectativas de precipitación, las zonas afectadas por la sequía y la falta de lluvias.

La corriente oceánica denominada La Niña es la responsable de las sequías y la baja en los ríos en los últimos tres años. La etapa denominada 'neutra' llegará en marzo y regularizará las precipitaciones en todo el país. Hacia fin de año se producirá el fenómeno inverso con la llegada de El Niño y sus abundantes precipitaciones

Desde el INTA informaron que "algunos acumulados podrían ser importantes sobre las regiones con déficit hídrico" y que ven para esas zonas "mejores chances de precipitación en los próximos días que en la primera etapa de enero".

No obstante, desde la cartera de Agricultura aclararon aún no se pueden realizar estimaciones sobre la siembra "dado que en grandes áreas del país todavía no se concretó y en aquellas donde sí se hizo efectivo, resta esperar al menos 30 días para realizar algún tipo de análisis".