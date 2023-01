Dos economistas cuestionaron duramente la medida anunciada por Massa

Los economistas Enrique Szewach y Miguel Kiguel criticaron hoy la recompra de títulos de deuda pública anunciada por el Gobierno porque entendieron que no tendrá el efecto buscado, a la vez que cuestionaron el momento elegido cuando hay una suba de la cotización de los bonos y consideraron que el real objetivo es frenar la suba del dólar.

"Es una movida ínfima y trata de frenar la suba de los dólares alternativos (bursátiles), que estaban en una corrida", sostuvo Szewach. El ex director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) consideró que se "busca ganar un poco de tiempo" y afirmó que "no suena razonable, ni el manejo, ni las circunstancias".

En declaraciones radiales, explicó: "Alguien sale a comprar deuda cuando los precios están muy bajos injustificadamente, pero sucede que la deuda argentina venía subiendo fuerte, en parte, porque subían todos los bonos, y por otro lado, porque hay cierto optimismo con argentina en 2024".

Szewach subrayó que "si estaban subiendo no tenía sentido recomprarlos" y al mismo tiempo razonó: "Resulta que cuando estaban baratos no los saliste a comprar y ahora que están caro lo haces".

El economista también cuestionó que se utilicen dólares para esta operación cuando hay sectores que están demandando para la producción. "El BCRA no tiene muchos dólares y en medio de eso salía gastarlos en este esto. Tiene poca razonabilidad y poca explicación en las circunstancias de la Argentina de hoy", agregó.

Sobre el aumento del tipo de cambio sostuvo: "Hay todo un proceso de dolarización de carteras, en un año electoral con inflación alta y con tasas de interés que no convence a los ahorristas. Como hay cepo no hay pérdidas de reservas sino una suba de precio".

Además, añadió que también hay que "sumar el período de vacaciones y la emisión para financiar el dólar soja y el déficit fiscal". "Una medida como la de ayer son de muy corto plazo porque no cambia la tendencia de la gente a dolarizarse", agregó.

Consultado sobre la inflación consideró que "bajarla un mes siempre hay chance, pero como tendencia es muy difícil" y agregó: "Enero apunta a estar por encima de diciembre. Pasamos del intervalo 6-7% al 5-6%. Puede haber un 4,9% pero circunstancial".

En este contexto, Szewach recalcó que la recompra "conspira contra la tasa de inflación, porque (Sergio) Massa logró un el acuerdo de precios contra dólares para darles a los productores y, si da la señales de que los dólares no están para otra cosa, van a subir los precios".

En la misma línea, Kiguel evaluó que una operación de este estilo puede perseguir dos objetivos, una recompra por precios bajos o mejorar el perfil de deuda.

El economista descartó como efectiva la primera alternativa porque "los bonos están más caros que hace algunos meses y entonces no se entiende por qué lo hacen".

Sobre mejorar el perfil, entendió que "es una compra chica en el contexto del volumen de la deuda total argentina y no cambia demasiado".

"Al ser chica no se baja el riesgo de default. Además Argentina no tiene vencimientos de bonos por varios años y por eso no hay riesgo de default por varios años", explicó.

A partir de este análisis sostuvo que "no queda claro cuál es el real objetivo de esta operación". Para Kiguel "el real problema es el tipo de cambio. El ´blue´ no bajó y el contado con liqui, un poquito".

Además coincidió con Szewach en que "no se entiende por qué lo hicieron en un momento en que los importadores le están pidiendo dólares".

Sobre el tema inflacionario evaluó: "Si hay presiones para subir salarios y el tipo de cambio no se tiene que atrasar tanto como lo pide el FMI con variaciones del 5% mensuales, es muy difícil bajar la inflación".