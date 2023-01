Dos gigantes perdieron el equivalente a dos tercios del PBI argentino

Como en el casino, la gente cuenta sólo cuando gana, como si nadie perdiera. En el mundillo financiero ocurre algo parecido, salvo que se deba dar cuentas a terceros, como ser inversores o accionistas. Porque, obviamente, no es ni sano ni para jactarse ir contando lo que uno perdió. Para los gestores o administradores de inversiones sería el anti-marketing. Pero para consuelo de tontos, también los grandes pierden. Es el caso de dos actores reconocidos a nivel mundial. Se trata del Banco Nacional de Suiza (BNS) y del fondo soberano de Noruega.

En el primer caso, y por primera vez en sus más de 116 años de historia, el Banco Nacional de Suiza informó días atrás la mayor pérdida que haya registrado en su larga vida: 132.000 millones de francos suizos (133.617 millones de euros) para el año fiscal 2022.

Según las disposiciones de la Ley del Banco Nacional y el acuerdo de distribución de utilidades entre el Departamento Federal de Finanzas y el BNS, esta pérdida neta impide una distribución para el año fiscal 2022. Esto afecta tanto el pago de dividendos a los accionistas del BNS como la distribución de utilidades a la Confederación y los cantones.

Vale recordar que un año atrás el BNS había reportado ganancias de 26.000 millones de francos, y la entidad no registraba unos resultados similares desde 2015, cuando las pérdidas alcanzaron los 23.000 millones de francos.

El Banco de Central de Suiza explicó que estos números negativos se debían a la pérdida en las posiciones en moneda extranjera, que ascendieron a131.000 millones de francos suizos y a la pérdida en las posiciones en francos suizos que fueron de alrededor de 1.000 millones de francos suizos.

A contramano, registró una ganancia de valoración de 400 millones de francos suizos en las tenencias de oro, lo que no le ha servido para maquillar las cuentas.

En este sentido, el BNS espera que la asignación a las provisiones para reservas de divisas sea de 9.600 millones de francos suizos, después de tener en cuenta la reserva de distribución de 102.500 millones de francos suizos, la pérdida neta será de alrededor de 39.000 millones de francos suizos.

El fondo noruego

En el segundo caso, que MDZ adelantó el año pasado, se trata del mayor fondo soberano del mundo, el de Noruega, el Norges Bank Investment Management (NBIM) que gestiona el Government Pension Fund Global (GPFG).

El NBIM sufrió una pérdida de 174.000 millones de dólares (162.800 millones de euros) en la primera mitad de 2022, la mayor pérdida de cualquier período de seis meses en la historia del fondo, debido a los temores de recesión y la inflación desenfrenada.

Pero la pérdida del NBIM, a diferencia de la del BNS, puede beneficiar a otros, y en particular a empresas de mercados emergentes. ¿Por qué? Es que a raíz de la pérdida sufrida ahora el fondo noruego ha pedido al gobierno a explorar la posibilidad de invertir en acciones no cotizadas.

En una carta al Ministerio de Finanzas de Noruega fechada el 5 de enero pasado, NBIM dijo que debería investigarse si la estrategia de inversión del fondo soberano noruego de US$ 1,3 billones (€ 1,2 billones) refleja los desarrollos en el mercado de valores cotizados y no cotizados. Hoy el fondo no tiene actualmente un mandato para invertir en acciones no cotizadas.

"Estamos viendo cada vez más indicios de que se está produciendo una mayor parte de la creación de valor en el mercado no cotizado", dice la carta de NBIM, refiriéndose a las estimaciones del Ministerio de Finanzas, que sugieren que el mercado no cotizado es igual al 8% del tamaño del mercado cotizado. Además, NBIM destacó que el número de empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo se ha estabilizado.

La creación de valor

“En los grandes mercados desarrollados como Estados Unidos, el Reino Unido y la eurozona, el número de empresas que cotizan en bolsa lleva mucho tiempo en declive. La lista de empresas también es más antigua y más grande que antes. Estas tendencias pueden significar que el fondo pierde una parte cada vez mayor de la creación de valor de las empresas al esperar hasta que cotizan y eventualmente ingresan al índice de referencia del fondo", escribió el fondo.

Los comentarios están vinculados con una consulta solicitada por el Ministerio de Finanzas de Noruega en 2021 para considerar qué desarrollos económicos y políticos nacionales e internacionales podrían ser relevantes para el Government Pension Fund Global (GPFG) en los próximos años. En el informe final, titulado "El fondo en un mundo cambiante", la comisión concluyó que si una parte significativa de la creación de valor global sale del mercado cotizado, es necesario considerar las implicaciones para la estrategia de inversión del fondo.

NBIM agregó que cualquier decisión de permitir que GPFG invierta en acciones no cotizadas de manera general "debería estar precedida por una evaluación exhaustiva de los pros y los contras, y de la orientación adecuada de tales inversiones dadas las características del fondo".

También dijo que la decisión requeriría un amplio apoyo debido a su naturaleza a largo plazo.

Por ejemplo, si el fondo decide invertir solo el 1% de sus activos en acciones no cotizadas, implicaría un flujo de inversiones de cerca de 140.000 millones de coronas suecas (12.000 millones de euros) ingresando al mercado no cotizado. Un número muy apetecible para gran parte de los emergentes, ni que hablar de Argentina donde gran parte de las pymes no cotizan en bolsa.