La impactante deuda que tienen todos los países del mundo

La deuda global alcanzó un récord de US$ 300 billones, es decir, más de 6.000 veces la deuda que Argentina tomó con el FMI, o algo más del 300% de PBI mundial, que en 2021 llegó a 96,5 billones.

El informe fue realizado por la calificadora de riesgo Standard & Poors en el que advierte el récord de apalancamiento de la deuda a gobiernos, corporaciones financieras y no financieras y hogares. Estima que, como escenario base, la misma llegará a un 366% del PBI mundial en 2030, en un contexto de tasa e interés más altas y de desaceleración global.

"La deuda global ha alcanzado un récord de US$ 300 billones, con un apalancamiento del 349% sobre el PBI, lo que se traduce en US$ 37.500 de deuda promedio para cada persona en el mundo, frente a un PBI per cápita de sólo US$ 12.000", señalaron.

Hay que remarcar que más del 10% de toda esa deuda, más de US$ 31 billones corresponden al gobierno federal de Estados Unidos, lo que representa más del 136% de su PBI. En China, en cambio, se concentra un tercio de la deuda corporativa mundial. Son más de 6.000 las corporaciones chinas cuya relación promedio de deuda - ganancias es de seis veces, según datos de 2021. Lo que significa un ratio de casi el doble al nivel mundial".

El estudio de S&P consignó que "el servicio de la deuda se volvió más difícil, ya que los fondos federales y las tasas del Banco Central Europeo (BCE) aumentaron un promedio de 3 puntos porcentuales en 2022".



S&P plantea, al respecto, la necesidad de cóctel de ajuste global. Señalan que hace falta "un gran reinicio en la mentalidad de los formuladores de políticas" y "una aceptación de la comunidad de la nueva realidad que llevará a medidas como préstamos más cautelosos, gastos reducidos, reestructuración de empresas de bajo rendimiento y amortización de deuda menos productiva".