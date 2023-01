Por qué habrá graves consecuencias si Sergio Massa apoya el juicio político a la Corte Suprema

El conflicto entre Alberto Fernández y la Corte Suprema de Justicia pone en riesgo la paralización del Congreso. Desde Juntos por el Cambio advirtieron que no van a facilitar la aprobación de ninguna ley hasta que el kirchnerismo frene su ataque contra los integrantes del máximo tribunal. El especialista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño aseguró que Sergio Massa, ministro de Economía, se encuentra en un “dilema”.

“La declaración de Juntos por el Cambio demuestra que en la realidad el Congreso está frenado y que no solamente los proyectos de ley que ya están presentados, sino el blanqueo y todos los que vengan, sobre todo la actualización del presupuesto, están frenados”, comenzó explicando el especialista.

En este sentido, Burgueño explicó que esta situación preocupa al ministro de Economía, ya que en su programa de acumular divisas hay un "freno importante" que le complica su estrategia financiera y cambiaria. “Hay US$ 3.000 millones menos que Massa pensaba conseguir en el primer semestre con el blanqueo”, dijo.

“Son tres diputados que responden a Sergio Massa los que están en la Comisión de Juicio Político y que votarían a favor. Él hizo un intento de diálogo con otros representantes de la oposición, pero recibió una negativa si sus diputados siguen con este tema del juicio político”, agregó.

Según contó el economista, si Massa continúa manifestándose a favor del juicio político a la Corte Suprema no tendrá apoyo para los proyectos de ley que él considera importantes. “El blanqueo, por ejemplo, tiene que ser aprobado a más tardar en marzo, para que pueda ser reglamentado y aplicado desde abril y así durar 6 meses hasta septiembre. Un blanqueo de tres meses no sirve, no es tiempo suficiente para que la gente se anime a blanquear. Y en septiembre arranca el acuerdo con Estados Unidos”, argumentó.

Por esta razón, según Burgueño, el ministro de Economía se encuentra en un dilema, al que lo llevó el propio Gobierno nacional. “No hay ningún signo de intento de negociación por parte de este último. Podría negociar con la oposición que sean dos temas diferentes, por un lado, el juicio político de la Corte, y por el otro, los proyectos de ley de extraordinarias. Massa quiere convencer al Gobierno de que vaya por ese lado, pero ni el peronismo, ni el kirchnerismo quieren eso”, afirmó.

Finalmente, el especialista indicó que las sesiones extraordinarias se atrasaron una semana, por lo que, seguramente, lo harán una vez más. “No veo posibilidades de acuerdo, si sigue así no habrá proyecto de ley posible para ser debatido en el Congreso, no veo que desde la oposición ni el Gobierno aflojen un centímetro”, cerró.