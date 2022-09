Coaches MEdA: mirada que enriquece y acompaña el impulso a innovar

Las empresas exitosas hoy en día son las que conjugan una serie de factores que hacen a su éxito, no es fenómeno unicausal, más bien lo contrario: invierten, capacitan, desarrollan, cambian, innovan, son dinámicas y están en constante búsqueda. Es ése el espíritu de los empresarios que hoy buscan, en un mercado más exigente y global, expandir sus proyectos al mundo, ser más eficientes y lograr más producción.

Muchas veces es la mirada externa la que enriquece a quienes toman decisiones. Por eso, los coaches MEdA son quienes desde una óptica objetiva colaboran con el crecimiento y hacen un trabajo en equipo para brindar información que pueda contribuir al cumplimiento de objetivos, corregir procesos y crecer.

MDZ conversó con coaches que formaron parte de Mejores Empresas de Argentina (MEdA), el programa de empresas exitosas que desarrollan en forma conjunta Deloitte, Santander y UCEMA, Los coaches se asignados de manera pro-bono a las empresas que participan del programa para aportarles su conocimiento y enriquecer el trabajo.

Este feedback es clave en el programa, cuyo objetivo es reconocer la excelencia operativa de las empresas privadas y si bien está previsto un reconocimiento a las empresas que se destacan por su desempeño, el foco principal es instalar en las compañías la cultura de la mejora continua.

En primera persona

Jorge Pratts es socio de Deloitte Argentina, en la unidad de negocios de Impuestos y participó como coach de dos empresas (Petroagro y Tecnovax) en la primera edición del programa Mejores Empresas de Argentina, más allá de su trayectoria de más de 17 años como consultor.

No hay originalidad en los problemas, sí en las soluciones, sostiene Pratts: “MEdA me motiva porque el foco es identificar aquellas compañías con alto potencial de desarrollo y acompañarlas con herramientas e información, que les permitan dar el próximo paso”.

Con respecto a los tamaños de las empresas, Pratts explica: “uno como consultor está acostumbrado a trabajar con grandes empresas, uno siempre siente que da un trabajo que trasciende. Pero hay un prejuicio, no hay clientes grandes o pequeños y Deloitte considera una opción para cada cliente, al trabajar con empresas más chicas, es más personal porque uno está dialogando directamente con quien toma las decisiones, lo que enriquece el trabajo”, definió.

Sobre el rol de los caches, Pablo Peso, socio de Deloitte y especialista en la línea de Negocios, trabajó conjuntamente con Liliana, empresa de electrodomésticos en la primera edición de MEdA y asegura: “En nuestro rol de coaches, debemos transmitir y hacerles ver a las compañías que aquello que ayer fue un factor de éxito, mañana posiblemente ya no esté allí o no siga siendo igualmente efectivo”, explicó.

Empresas con perfil de crecimiento

Ambos consultores coincidieron en las características comunes de las empresas: las compañías pueden ser de muy diferente perfil y madurez, pero con el denominador común de su ambición de innovar, transformarse y crecer.

Peso ahonda en el factor tecnológico a la hora de expandirse: “Hay todavía en muchas de estas compañías cierto “temor” o “recelo” cuando oyen hablar de tecnologías, que son cada vez más comunes y aplicadas cada vez a mayor escala, pero la evolución de la tecnología permite adoptar la innovación de manera cada vez más ágil, en plazos más cortos, y a costos cada vez menores”, dijo.

El experto dio casos concretos de innovaciones que llegaron para cambiar los paradigmas anteriores: “Soluciones en la nube, robótica, inteligencia artificial, analítica avanzada, internet de las cosas, etc., etc. no deben verse como estadios de evolución lejanos para estas compañías, sino como alternativas cada vez más asequibles y necesarias”.

Sobre la interacción de la empresa con los coaches y el vínculo que se genera, Pratts sostuvo que: “Es importante que no se sientan auditadas, las empresas entienden que es parte de un trabajo en equipo, cuyo único fin es mejorar los procesos desde una cultura de innovación permanente que administran un panel de expertos con quince años en consultoría estratégica, un panel de primera calidad que busca el beneficio en el participante del programa”, explicó. Y cerró: “Es una excelente oportunidad para conocerse y autodescubrirse”.