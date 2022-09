Cuál es el sector empresario que mejor sueldo paga pese a la crisis

En medio de una crisis laboral y de la pérdida del poder adquisitivo, hay ganadores y perdedores. Entre los más beneficiados se encuentran los trabajadores de empresas de tecnología.

Según el Index IT del primer semestre 2022 del portal de empleos Bumerán y el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, los salarios pretendidos en los puestos de tecnología son hasta un 51% más altos que la media del mercado.

El informe muestra que la remuneración pretendida promedio en las posiciones IT es un 28% más alta que la del mercado. Esta diferencia disminuye hasta un 3% en los niveles junior, representa un 30% en los puestos senior y semi senior, y alcanza el 51% para los senioritis de jefe o supervisor.

"El sector IT es una industria clave para el desarrollo de la Ciudad por su capacidad de generar inversiones, puestos de trabajo y buen clima laboral", afirmó José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico y Producción. "Contar con información precisa, como la que se obtiene a partir de este informe, es imprescindible para diseñar e implementar iniciativas que impulsen el crecimiento del rubro tecnológico", agregó.

Estos son los puntos principales de Index IT

- En junio, el salario pretendido IT en los puestos junior fue de 97.895 pesos mensuales, mientras el promedio del mercado era 95.059 pesos. En las posiciones senior y semi senior, la remuneración requerida IT fue 183.166 pesos por mes, y la media del mercado era 141.396 pesos. En los senioritis de jefe o supervisor, el sueldo solicitado IT fue 315.612 pesos, y el promedio del mercado 209.309 pesos.

- En el primer semestre de 2022 el diferencial salarial en relación al mismo periodo de 2021 pasó del 8% al 2% en los puestos junior, del 21% al 32% en las posiciones senior o semi senior, y del 39% al 51% en los niveles de jefe o supervisor. Es decir, disminuyó 6 puntos porcentuales y creció 11 y 12 puntos porcentuales respectivamente.

- Si se consideran los datos desde el segundo semestre de 2019, puede observarse una tendencia de crecimiento de la brecha salarial entre la media del mercado y la remuneración IT. En aquel momento, había una diferencia del 1% en los puestos junior, del 17% en las posiciones senior y semi senior, y del 19% en los niveles de jefe o supervisor.

Los 5 puestos IT junior con remuneraciones mensuales más altas son: Programación con 121.711 pesos Redes con 108.909 pesos, Análisis funcional con 103.333 pesos, Soporte técnico con 94.951 pesos y Testing/QA/QC con 91.719 pesos

- Las posiciones IT senior o semi senior con mejores salarios son: Liderazgo de proyecto con 280.716 pesos, Tecnología/Sistemas con 227.012 pesos, Infraestructura con 209.461 pesos, Sistemas con 201.069 pesos y Análisis funcional con 186.930 pesos



- El volumen de avisos activos del mercado general crece desde el piso de la pandemia y alcanza en junio de 2022 una suba del 116% respecto a junio de 2019. Por su parte, el volumen de avisos activos de tecnología muestra en junio de 2022 un crecimiento del 14% respecto al mismo periodo.

- Un 34% de los postulantes tiene entre 30 y 40 años. Sólo el 31,6% son mujeres. La mayoría se postula a puestos de Community Management y la minoría a Liderazgo de proyecto.

- El 28% de estas personas se encuentra dentro del rango etario que oscila entre los 24 y 29 años, el 27% a personas entre 19 y 24 años, y el 12% a personas de más de 40 años. Hay más postulaciones de personas menores de 29 años en IT que en el resto del mercado: 28% frente al 24% para 24 a 29 años y 27% frente a 25% para el rango comprendido entre 19 a 24 años. En cambio, en el rango de más de 40 años se observan menos postulaciones IT quel en el resto del mercado con un 12% frente a un 17%.