LG lanza su nueva app mobile y refuerza su estrategia digital en Argentina

La compañía presenta una nueva plataforma diseñada para simplificar la experiencia de compra, ofrecer beneficios exclusivos y fortalecer el vínculo directo con sus consumidores.

LG Electronics anuncia el próximo lanzamiento de su nueva LG Mobile App, una plataforma desarrollada para acercar toda su experiencia de compra al celular de los usuarios, con una propuesta centrada en velocidad, personalización y acceso directo a contenidos exclusivos.

La nueva aplicación representa un paso estratégico en la evolución digital de la marca: permite realizar compras en tan solo cuatro clics, recordar automáticamente datos del usuario y ofrecer una navegación optimizada tanto en dispositivos Apple iOS como en Google Android.

La app fue diseñada para que comprar sea rápido y simple, con pocos pasos y en cuestión de segundos. Incorpora inicio de sesión ágil y un proceso de pago veloz, además de usar tu ubicación para mostrarte automáticamente la disponibilidad de productos según dónde estés y calcular el costo de envío en el momento, facilitando así toda la experiencia de compra

Entre sus principales diferenciales se destaca la incorporación de videos cortos de producto en formato inmersivo, que muestran tanto sus detalles como su uso en la vida real, facilitando y acelerando la decisión de compra. Además, la mayoría de las compras realizadas desde la app contarán con envío gratuito, como parte de una estrategia orientada a incentivar este nuevo canal directo con el consumidor. La plataforma también sumará contenidos audiovisuales con formato tutorial, diseñados para acompañar al usuario una vez recibido el producto en su hogar: desde instrucciones de instalación y uso correcto, hasta recomendaciones de mantenimiento, alertas sobre service y orientación práctica para resolver dudas frecuentes, fortaleciendo así la experiencia postventa y el vínculo de la marca con cada cliente.

Además, incluirá un espacio exclusivo para usuarios registrados dentro del programa LG Family Club, donde se activarán lanzamientos, beneficios especiales y promociones disponibles únicamente para miembros del programa desde la aplicación.