Cómo hacer un “plazo fijo crypto” y tener una ganancia en dólares

Por Darian Yané*

La mayor parte de los inversores de criptomonedas compra estos activos para obtener un beneficio económico de su revalorización con el paso del tiempo, por lo que realizan una operación de adquisición y simplemente esperan.

Sin embargo, existe una forma más de ganar dinero con cryptos, ya que es posible dejarlas “estacionadas” generando intereses a través de procedimientos como el staking y el yield farming.

La importancia de generar ingresos pasivos

El principal atractivo de las criptomonedas es su capacidad de aumentar de precio sorprendentemente con el paso del tiempo.

Por ejemplo, en el caso del bitcoin, desde mediados de 2010, cuando se comenzaron a registrar las primeras operaciones de compraventa, hasta la actualidad, su cotización aumentó más de un 38.400.000%, es decir que el bitcoin pasó de costar US$ 0,05 a más de US$ 19.000, incluso llegando a un máximo histórico de US$ 69.000 en noviembre de 2021.

El precio de bitcoin se revalorizó sorprendentemente en la última década. Fuente: Pexels.

Para tener una idea de lo que significa esta variación, solo debemos ver cómo se comportaron los principales índices bursátiles del mundo: el S&P 500, el índice accionario más importante de la bolsa de Estados Unidos, se revalorizó un 231%; el Nasdaq 100, centrado en empresas tecnológicas, avanzó un 505%; mientras que el Dow Jones, el índice más antiguo y estable, solo un 178%.

No obstante, esto quiere decir que, para gozar de los beneficios, debemos tener paciencia y desprendernos de la tenencia (vender).

En cambio, si buscamos la forma de generar ingresos pasivos, periódicamente obtendremos un flujo de fondos que podremos utilizar para reinvertir o consumir sin vernos obligados a liquidar la posición, tal como sucede con los dividendos de las acciones. Generar ingresos pasivos con las cryptos es una buena estrategia para mantener la estabilidad. Fuente: Pexels.

Esta entrada de dinero constante no solo brindará estabilidad, sino que también nos ayudará a “dormir tranquilos” por las noches, ya que no estaremos preocupados por tener que vender las criptomonedas en caso de necesitar capital.

Cómo hacer un “plazo fijo crypto”

Y para obtener ingresos pasivos con nuestras cryptos, debemos recurrir a alguno de los dos “plazo fijo crypto” disponibles en el mercado, el staking y el yield farming.

Staking

En primer lugar, el staking es el proceso de apoyar una red blockchain y participar en la validación de transacciones comprometiendo las cryptos en tal sistema. Mientras el usuario espera que se libere la recompensa del bloque, obtiene intereses.

El objetivo del staking es garantizar la seguridad de una red frente a ciberataques. Cuantos más stakes, adquisiciones y bloqueos, haya, más descentralizada y protegida estará.

Yield farming

Por otro lado, el yield farming es un mecanismo para generar criptomonedas a partir de la tenencia propia. Básicamente, el proceso consiste en prestar los activos a cambio de intereses a las plataformas descentralizadas para que los bloqueen en un pool de liquidez y así haya más operaciones de trading, préstamos, etc.

Los pools de liquidez, y por ende el yield farming, son esenciales para los creadores de mercado automatizados, que ofrecen negociación de cryptos automática y sin permisos, agilizando las operaciones de compraventa. El staking y el yield farming permiten obtener un flujo de fondos constante. Fuente: Pexels.

Staking vs. yield farming

Aunque pueden parecer procedimientos similares, el staking y el yield farming son bastante diferentes entre sí.

En cuanto a complejidad, el staking es normalmente más sencillo, ya que solo basta con elegir el pool de staking y luego bloquear la tenencia de cryptos. En cambio, en el yield farming hay que elegir qué tokens prestar y en qué plataforma, con la posibilidad de cambiar constantemente.

A su vez, el yield farming puede resultar algo más riesgoso en algunas ocasiones, ya que se suele practicar en proyectos descentralizados muy nuevos, los cuales a veces pueden estar vinculados a desarrolladores sospechosos.

Lo importante de estos métodos para generar ingresos pasivos con las cryptos es que no hay que ser expertos para aprovecharlos, porque todo el “trasfondo” financiero e informático queda a cargo de los intermediarios, tal como sucede con los depósitos a plazo fijo convencionales que ofrecen los bancos. Los ingresos crypto pueden reinvertirse o utilizarse para el consumo. Fuente: Pexels.

Paso a paso

Poner el dinero a trabajar en staking o yield farming es muy sencillo. Solo hay que seguir una serie de pasos:

Paso 1: elegir y comprar criptomonedas

Lo primero que hay que hacer es comprar una criptomoneda, como bitcoin, ether, DAI, etc. Para hacerlo, es necesario optar por un exchange de confianza y seguro que nos permita operar sin miedo ni limitaciones.

Actualmente, hay muchos en el mercado, por lo que se recomienda investigar acerca de cuál puede ser el indicado según nuestros objetivos y necesidades. Lo mismo sucede con las criptomonedas.

Paso 2: escoger la plataforma de ingresos pasivos

Luego, hay que elegir una plataforma que ofrezca un buen sistema de staking y de yield farming y con buenos intereses. A veces, coincide que es la misma en la que compramos las cryptos, pero otras veces no.

En la plataforma elegida, simplemente hay que habilitar la opción de invertir las cryptos en protocolos de finanzas descentralizadas, la cual normalmente se encuentra en la sección de configuración. Se puede hacer “plazo fijo” con diversas criptomonedas. Fuente: Pexels.

Paso 3: bloquear y esperar

Por último, si bien depende de cada intermediario, lo normal es que se pueda elegir el plazo y el mecanismo para generar intereses. Al completar todos los parámetros, solo habrá que esperar para generar la ganancia.

En cuanto a los intereses, los mismos varían según el exchange elegido, el momento en que se realice la operatoria, las comisiones y la crypto escogida, entre otros factores. No obstante, hoy en día, en promedio, el beneficio es del 5% anual.

Como se puede observar, ganar dinero con las cryptos no solo es posible comprando y esperando a que el mercado ejerza una gran revalorización, sino también “poniendo a trabajar” los activos mediante algunos procedimientos para generar sólidos ingresos pasivos.

*Darian Yané es economista y magíster en Administración de Negocios y editor en Inversor Global de CryptoDividendos, CryptoInsider y CryptoWar Room.