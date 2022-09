Una empresa de correo podría cerrar por un corte sindical

Lucas Le Donne, socio de Mail Express, habló en MDZ Radio sobre el bloqueo en el ingreso a la planta de Mercado Libre de Rosario y manifestó que producto de la medida sindical "70 choferes que se quedaron sin trabajo la semana pasada".

“Nosotros somos una empresa de Mendoza. Tenemos casi 30 años de antigüedad, nacimos como una empresa de correo privado y fuimos mutando a todos los servicios de logística tradicional y sobre todo para e-commerce. Si bien hemos sufrido bloqueos históricamente, porque esto viene de toda la vida y uno a veces cede a ciertas exigencias del sindicato para poder seguir trabajando, la semana pasada, por una situación que se produjo en Santa Fe, tuvimos que dar de baja a cuatro personas del sector postal", comenzó describiendo el empresario.

"El sindicato nos exigió no despedir gente. Básicamente no nos da la libertad que tiene cualquier empresario de poder tomar gente en épocas de bonanza, o despedir gente lamentablemente en un momentos donde uno tiene una situación de crisis. Nuestra situación en la Argentina es difícil, con un 90% de inflación interanual y con clientes en general corporativos que no te dan más de un 40%/50% de incremento de tarifa”, dijo Le Donne.

"En este caso hicimos cuatro despidos hace casi un mes en Santa Fe y nos querían obligar a retomar a esa gente. En este caso nos pusimos firmes y bueno bloquearon nuestro ingreso a la planta de Mercado Libre de Rosario. Ni siquiera tenía nada que ver una cosa con la otra. O sea, eran empleados postales quienes tuvimos que despedir y bloquearon un servicio que no tiene nada que ver con el postal en una ciudad que no tiene nada que ver con la base de Santa Fé. 70 choferes se quedaron sin trabajo la semana pasada”, explicó.

Le Donne además manifestó su preocupación, ya que si la situación sigue tendrán que cerrar sus puertas: “El problema es que cuando te bloquean como están haciendo ahora con las plantas de fabricación de neumáticos, ya empieza a ponerse en riesgo todo el resto de la plantilla, incluso las sucursales. Nosotros si no retomamos Mercado Libre posiblemente tengamos que terminar cerrando”.

Finalmente, ante una posible solución, dijo: "Tanto la Fiscalía de Rosario como la Policía de Investigaciones han actuado muy rápido. En el segundo día de bloqueo ya estaban listos para detener a los sindicalistas. Lo que pasa es que se metieron en la planta operativa, en el centro de distribución de Mercado Libre. Entonces ahí ya no podíamos entrar a detenerlos. Hoy tuvimos una conciliación obligatoria en el Ministerio, que dejó todo medio suspendido hasta una nueva conciliación el día 5 de octubre. Estamos pidiéndole a un juez en Rosario que dicte una medida preventiva, una cautelar que prohíba cualquier nuevo bloqueo".