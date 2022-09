¿Y ahora qué? Cuál es el plan económico luego del dólar soja

El especialista económico de MDZ Radio analizó el plan económico que puede llegar a tomar el Gobierno e hizo énfasis en las medidas graduales que tomará.

"El objetivo es aprobar el presupuesto, que arranque el mundial, que Messi haga lo suyo. Luego pasar a las fiestas, las vacaciones y volver en febrero. Lo único que el Gobierno puede pelear es que la inflación no sea de 3 dígitos, más no se puede pedir, es muy difícil que lo logré. El problema es que no podes bajar de 7 a 3, podes bajar de 7 a 5, haciendo un esfuerzo descomunal, que no se está haciendo. Podes lograr de 7 a 6 y eventualmente si todo sale bien ir a menos de 5 en el primer trimestre del año que viene”, explicó Burgueño.

Según el especialista se descarta un programa de shock, por lo cual el plan va a ser gradual. "Sergio Massa no puede anunciar un programa de shock ya que necesita para eso un apoyo por parte de la sociedad que esté dispuesta a perder los salarios contra la inflación, es decir que los salarios no sean la variable que impulse el alza de los precios".

La inflación para Burgueño puede tener dos causas,” un shock especulativo que lo hay, yo creo que hay dos puntos de inflación que es especulación. Esto provoca que si todos los actores económicos toman la misma decisión, esa decisión influye en los precios. Después tenés la inflación de costos, es decir que aumentan los costos y eso se traslada a los precios, ahí si es más mensurable. El aumento de las tarifas, combustible, salarios van directamente a los costos".

El especialista afirma que debemos acostumbrarnos a convivir con inflación hasta que haya un gobierno con poder para dar un programa inflacionario serio de largo plazo. Esto para él solo puede ser logrado con un acuerdo político. "Con un 100% de inflación se te descalabra la economía, y comienza a haber otro fenómeno que es un `sálvese quién pueda´. No se si va a llegar a más del 100% porque hay un cierto control monetario, debido a que lograron el canje de deuda y que entren 7 mil millones de dólares”.

Además el especialista dijo: “Las medidas que se están tomando las podría haber hecho Silvina Batakis pero ideológicamente no se podía y ahora sí. Es un claro hecho de cuando la ideología te juega en contra. Vino Sergio Massa, que no es una genialidad económica lo que hizo, es una persona que más o menos hablaba el lenguaje de los sojeros, se sentó, negoció, tenía poder político lo aplicó y se acabó. Lo mismo el tema de los bancos y las compañías de seguro".

Finalmente Burgueño argumentó que "se evitó el 150% de inflación y ahora tienen que ver cómo se llega al 60% del presupuesto del año que viene, sin el ajuste que este Gobierno no puede hacer. A partir de ahí viene un plan para llegar primero a que se apruebe el presupuesto y luego lo siguiente es lograr que la gente deje de pensar todo el tiempo en la economía, ya que no nos dará buenas noticias".