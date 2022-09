El Banco Central confirmó un nuevo cepo para un sector empresario

Las empresas que comercialicen soja a través del Programa de Incremento Exportador, conocido como dólar soja, a partir de hoy no podrán acceder a la compra de dólar bursátil -CCL o MEP- ni al llamado dólar ahorro, según lo estableció el Banco Central. La medida no incluye a los productores que comercializan soja sino a las empresas que lo hacen.



"Quiero aclarar que la resolución del Banco Central no incluye a los productores y las productoras que con tanto esfuerzo vienen acompañando el Programa de Incremento Exportador", precisó el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.



La Comunicación "A" 7609 del BCRA comprende a "los clientes residentes en el país dedicados a la actividad agrícola que vendan mercaderías en el marco del Decreto N° 576/22", que estableció el Programa de Incremento Exportador, que permite acceder a un tipo de cambio preferencial de $200 por dólar para la exportación de granos de soja o derivados.



El organismo monetario asimismo precisó que "los agentes económicos que hayan vendido soja en el marco del Programa de Incremento Exportador no podrán acceder al mercado de cambios para compras de moneda extranjera ni tampoco realizar operaciones con títulos y valores con liquidación en moneda extranjera".



Las ventas soja por parte de los productores ya acumularon así casi 9 millones de toneladas en diez jornadas. Desde que comenzó el mes, la autoridad monetaria ya lleva adquiridos alrededor de unos US$2.350 millones.



El Programa de Incremento Exportador se acordó con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, US$5.000 millones durante el corriente mes.