Dólar blue: a cuánto cotiza este lunes, tras los vaivenes de la semana pasada

El dólar oficial hoy lunes 19 de septiembre está $ 141 para la compra y $ 149 para la venta en el Banco Nación. Y el dólar turista opera en $ 260,75.

El dólar blue hoy lunes 19 de septiembre cotiza a $ 273 para la compra y $ 277 para la venta. El dólar paralelo cerró el viernes pasado a $ 273 para la compra y $ 277 para la venta.

El campo liquidó el pasado viernes unos u$s 369 millones, lo que permitió que el Banco Central compre u$s 200 millones para sus reservas y acumule más de u$s 2100 millones en lo que va de septiembre.

En cuanto a los dólares financieros, el dólar MEP hoy lunes 19 de septiembre cotiza $ 289,44 para la compra y $ 290,68 para la venta. Mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) hoy lunes 19 de septiembre cotiza en $ 300,21 para la compra y $ 302,92 para la venta.

Por su parte, el riesgo país argentino se mantenía en 2.383 puntos básicos, de acuerdo con el índice que elabora el JP Morgan.