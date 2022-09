Nueva suba del dólar blue: a cuánto cotiza este viernes

El dólar oficial hoy viernes 16 de septiembre está $ 141 para la compra y $ 149 para la venta en el Banco Nación. Y el dólar turista opera en $ 260,75.

El dólar blue hoy viernes 16 de septiembre cotiza a $ 273 para la compra y $ 277 para la venta. El dólar paralelo cerró este jueves a $ 272 para la compra y $ 276 para la venta.

El dólar blue marca una brecha de 93% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y 85% en relación al promedio del minorista.

Cabe mencionar, que el campo liquidó este jueves u$s 452 millones, lo que permitió que el BCRA compre u$s 300 millones para sus reservas y acumule más de u$s 2000 en lo que va de septiembre.

En cuanto a los dólares financiero, el dólar MEP hoy viernes 16 de septiembre cotiza $ 284,96 para la compra y $ 286,67 para la venta. Mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) hoy viernes 16 de septiembre cotiza en $ 295,80 para la compra y $ 296,58 para la venta.

Por su parte, el riesgo país argentino se mantenía en 2.330 puntos básicos, de acuerdo con el índice que elabora el JP Morgan.