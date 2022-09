Los "dos problemas" de Mendoza que inciden en su volúmen exportador

El asesor económico del Consejo Empresario Mendocino (CEM) y profesor de economía, Gustavo Rivarola, analizó en MDZ Radio, el último informe del CEM acerca de las exportaciones de bienes en Mendoza entre 2012-2021. El especialista argumentó que "Mendoza debe ampliar sus productos de exportación" y remarcó "cuáles son los problemas que detectó el estudio de los productos mendocinos".

Según el estudio del CEM, las exportaciones de Mendoza alcanzaron los USD 1.612 millones en 2021, un 19,6% más que en 2020. Sin embargo, el valor representa un 10,8% inferior en términos nominales en comparación al del 2012. “Ahora bien, si esos valores los ajustamos por la variable inflacionaria representan una caída del 25% en valores reales. Estos valores no sorprenden en medio de una economía que no florece, donde hay inflación y no hay creación de empleo privado”, dijo el integrante del CEM.

El informe detalla que las provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba concentran el 74% de las exportaciones del país y Mendoza ocupa el 7° lugar a nivel nacional, ganando un puesto respecto de 2012 y liderando las exportaciones de Cuyo. Por eso, Gustavo Rivarola explicó el motivo por el cuál la provincia no en cabeza los primeros puestos en el ranking exportador. “La región pampeana pudo anclar sus commodities, que les ha permitido mejorar sus precios y vendar más en estos últimos años. Tal proceso no le está sucediendo a Mendoza y quedó reflejado en los números", explicó.

Al mismo tiempo, Gustavo Rivarola remarcó que “Mendoza padece dos problemas: la concentración de sus pocas mercancías para comercializar y que productos solamente son vendido solamente en 3 países". “Brasil, Estados Unidos y Chile son los países que más concentran los productos mendocinos. Entre las principales mercaderías, el rubro vitivinícola concentra el total de las ventas, pero también la provincia comercializa con los países latinoamericanos tanto materiales plásticos como el ajo. Este último representa una de las principales mercaderías más demandadas de la provincia en estos años”, enfatizó.

Finalmente, el asesor económico del CEM sugirió que “la provincia debe encontrar otra matriz productiva para poder acrecentar sus posibilidades de crecimiento” “Tiene que ampliar su portafolio de materias para comercializar a gran escala, potenciando al turismo, a la viticultura y a la industria del conocimiento. Algo importante sería reducir la carga impositiva y lograr un Estado financiable por el sector privado. De esta manera, nos permitiría liberar las fuerzas productivas para producir más, generando empleos y acrecentando nuestros valores exportadores”, concluyó.