Euforia en Asia: los mercados se disparan tras la tregua entre Estados Unidos e Irán

El optimismo de los inversores se apoyó en la tregua de dos semanas y en la reapertura del estratégico paso marítimo clave para el suministro global de energía.

Los mercados asiáticos reaccionaron con fuertes subas este miércoles tras la confirmación del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, en un contexto de alivio geopolítico luego de semanas de tensión en la región. La tregua, anunciada por el presidente Donald Trump y respaldada por Teherán, impulsó el optimismo de los inversores.

En Seúl, el principal índice bursátil, el Kospi, llegó a trepar más de un 5 % en la apertura, con un alza de 285,87 puntos que lo ubicó en 5.780,65 unidades. El fuerte avance llevó a la activación de un mecanismo de control conocido como “sidecar” de compra, que suspende temporalmente las órdenes automáticas ante movimientos bruscos del mercado. En paralelo, el índice tecnológico Kosdaq también mostró un desempeño positivo, con una suba cercana al 4 %.

El impulso en la plaza surcoreana se produjo luego de que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, asegurara que durante el período de tregua será posible un “paso seguro” por el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte global de petróleo y gas.

Por su parte, en Tokio, el índice Nikkei registró una suba superior al 4 % en los primeros minutos de operaciones, con un avance de más de 2.400 puntos que lo llevó a rozar las 56.000 unidades. El índice Topix, que agrupa a las principales compañías del mercado japonés, también mostró una fuerte recuperación, con incrementos superiores al 3 %.

El parqué tokiota reaccionó de manera positiva tanto al anuncio del alto el fuego bilateral como a la confirmación de que el tránsito por el estrecho de Ormuz se mantendrá abierto durante las próximas dos semanas, lo que reduce el riesgo de interrupciones en el suministro energético global.