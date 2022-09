El déficit comercial con Brasil ya acumula US$ 2000 millones en el año

La balanza comercial con Brasil sumó en agosto otro mes en rojo, sumando US$ 255 millones saldo negativo del comercio bilateral. De esta manera, sumó el octavo mes consecutivo de déficit y es el vigésimo desbalance en los últimos 24 meses.

Con exportaciones por US$ 1315 millones e importaciones por US$ 1570 millones el rojo del mes se redujo respecto los US$ 370 millones de julio.

Es una profundización de la tendencia que se observa desde que arrancó el año, y de alguna manera refleja el devenir de dos economías que hoy parecen moverse casi en sentido contrario.

La economía brasileña viene una deflación de -0,68% en julio y se encamina a un segundo mes consecutivo en agosto con deflación, además de tener el Banco Central con reservas con más de US$ 360.000 millones y fuerte superávit comercial.

Jair Bolsonaro, está impulsando la economía a partir de reformas que están rindiendo en material de estabilización macro y comercio exterior.

Por su parte, la economía argentina busca desesperadamente el equilibrio macroeconómico. Y sufre la falta de insumos y bienes intermedios necesarios para la producción industrial. En rigor, es la falta de dólares en el Banco Central la que genera la falta de acceso de insumos y una suerte de racionamiento de las escasas divisas por parte de la Secretaría de Comercio Exterior y el Banco Central, que finalmente se traducen en exportaciones creciendo a menor ritmo que las importaciones.

A dos velocidades

De acuerdo a los datos difundidos este jueves por la Secretaría Especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de Brasil, las exportaciones argentinas a ese destino crecieron en agosto un 31,1% respecto del mismo mes del año anterior, y en el mismo período las importaciones desde el vecino país lo hicieron a una velocidad del 40,3%.

Argentina exporta especialmente productos industriales y bienes intermedios a Brasil.

Pero tal vez el dato más impresionante es que el déficit comercial bilateral en los primeros ocho meses de este año, acumula US$ 1959 millones. Es casi un monto equivalente a las exportaciones total de carne vacuna del período enero-julio, que según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCA) trepó a US$ 2099 millones.

También es el equivalente a las importaciones totales de energía realizada en los meses de invierno, que según fuentes oficiales argentinas redondearon unos dos mil millones de dólares.

Desde que comenzó el año las exportaciones a Brasil treparon a US$ 8497 millones, que contrastan con importaciones por US$ 10.456 millones.

Según los analistas el rojo responde más a un problema de competitividad, suba de costos de producción (logísticos, financieros, presión impositiva) y de falta de fluidez en el acceso a insumos, que un problema de demanda de bienes argentinos desde Brasil.