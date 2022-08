Salida de dólares: a cuánto llegó el rojo de la balanza comercial con Brasil

La balanza comercial con Brasil cerró julio sin sorpresas. Como cada mes desde hace siete meses consecutivos, las exportaciones argentinas a ese destino corrieron el mes pasado a un ritmo menor que el de las importaciones, por lo que el rojo del intercambio comercial se profundizó.

Las exportaciones de nuestro país a Brasil totalizaron US$ 1025 millones, un incremento del 12,1% respecto de julio de 2021, mientras que las importaciones llegaron a US$ 1395 millones, un salto de 39,1% interanual. De esta manera, el déficit comercial llegó a U$S 370 millones.

Los datos corresponden al relevamiento mensual de la Secretaría Especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales, dependiente del Ministerio de Economía del vecino país.

En el acumulado de los primeros siete meses del año, sin embargo, los datos muestran una realidad mucho más compleja. Con exportaciones por US$ 7182 millones e importaciones que llegaron a US$ 8902 millones, el rojo de la balanza comercial se ubicó en US$ 1720 millones.

Es una cifra equivalente al total de exportaciones del sector ganadero vacuno, que hoy se beneficia de precios internacionales muy buenos, tras el desplome de precios durante la pandemia en el 2020 y parte de 2021. Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en los primeros seis meses del año las exportaciones totales del sector cárnico sumaron US$ 1.765,6 millones.

¿Tendencia irreversible?

El aspecto central a tener en cuenta es el perfil del intercambio entre ambos países. Mientras que Argentina exporta especialmente autos y otros vehículos de pasajeros, productos químicos y plásticos y algo de trigo, el mix de productos made in Brasil que ingresan al país es más amplio.

Según la información del Ministerio de Economía de Brasil, entre los productos con mayor crecimiento en el comercio el mes pasado, se cuentan Trigo y centeno en grano (sin moler) con incremento de 67,5% interanual; mientras que Vehículos automotores de pasajeros creció 34,9%; Motores a pistón y sus partes el 30,7%; y Autopartes y accesorios para vehículos el 27,2%.

Por su parte, vehículos automotores para transporte de mercaderías y usos especiales se contrajo 26,9%, la baja más representativa por la participación del sector en el total.

En cuanto a las importaciones desde Brasil, se destacaron Aceites combustibles de petróleo y minerales bituminosos (1114% interanual), Vehículos automotores de pasajeros (115,5%), Partes y accesorios de vehículos (58,2%), así como Papel y cartón (30,3%).

El mayor problema en el intercambio es que en medio de un proceso inflacionario como el que atraviesa el país, algunos costos (servicios, transporte, salarios) empiezan a tener incidencia en el costo final en dólares, por lo que termina habiendo luego un problema de competitividad.

En contraste, por cada punto que crece la economía se estima que las importaciones (insumos, partes, piezas, bienes de capital) crecen 3%. Pero en momentos de escasez de divisas, el Gobierno viene "pisando" las importaciones, por lo que si bien corren más rápido que las exportaciones, el desbalance podría ser incluso mayor. Todo un desafío para el nuevo ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Sergio Massa.