Volvió el déficit comercial con Brasil

La balanza comercial con Brasil arrojó en febrero un déficit de US$ 45 millones para la Argentina, lo que supone un mal arranque para nuestro país en el intercambio bilateral tras lograr un superávit en 2019 que no ocurría desde hace 17 años.

Según los datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, y reseñados por la consultora Abeceb, durante el mes pasado las exportaciones argentinas totalizaron US$ 758 millones, mientras que las importaciones brasileñas alcanzaron los US$ 803 millones.

Con este resultado, el déficit comercial de febrero significó un deterioro de US$ 85 millones con respecto al superávit de US$ 40 millones en el mismo mes de 2019, mientras que, en el acumulado del año, el saldo comercial registra una pérdida de US$ 225 millones en comparación con la ganancia de US$ 1.017 millones que se logró el año pasado.

El resurgimiento del déficit con el vecino país obedeció al fuerte derrumbe de las exportaciones argentinas, que en febrero disminuyeron 15,5% con respecto al mismo mes del año anterior, al pasar de US$ 897 millones a US$ 758 millones. Con estos resultados, las ventas a Brasil acumulan una caída del 16,1% en el primer bimestre del 2020.

Mientras que las importaciones argentinas desde Brasil disminuyeron 6,3%, pasando de US$ 857 millones a US$ 803 millones, tras dos meses de relativa estabilidad.

A pesar de que estos datos, se estima que las exportaciones de Argentina podrían mejorar en los próximos meses gracias al mayor crecimiento esperado de Brasil para el corriente año (+2,0% en 2020 vs +0,9% en 2019), y, puntualmente, en el caso del sector automotriz por el lanzamiento del nuevo Peugeot 208 a partir del segundo trimestre y cuya gran parte de la producción se destinará al país vecino.

La consultora estimó que de cara al futuro, la evolución de los flujos comerciales de los distintos países, donde Argentina y Brasil no son la excepción, "seguramente se vea impactada por el brote del coronavirus en China y su expansión alrededor del mundo".