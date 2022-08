Cuál es la mejor manera para comprar oro

El oro es un activo que no genera intereses, por ende tiende a prosperar cuando no hay otras inversiones tradicionales que ofrezcan ciertos retornos atractivos. Si la inflación en Estados Unidos continúa alta, el metal puede verse favorecido.

Te voy a contar tres maneras para comprar oro: oro físico, mediante ETFs y mediante futuros Te adelanto que, si bien puede sonar complejo, la manera más eficiente de comprar oro es a través de futuros, ya que tiene algunas ventajas muy importantes. Pero pasemos a las alternativas:

Oro físico

Definitivamente, esta es la forma menos práctica de comprar oro. Me animo a decir que la peor. Para empezar, es muy importante saber a quién se le compra y obtener un certificado. ¿Por qué? Porque salvo que uno sea experto, es muy fácil ser engañado respecto a la pureza del oro.

Es muy complejo almacenar oro en tu casa. Y quien quiera pagar el costo de la custodia deberá pensar en que le cobrarán entre un 1% y un 2% del valor. Pero la noticia verdaderamente mala es que la brecha en el precio de compra-venta del oro físico está al menos en un 20%.

Si tenés barras de oro custodiadas en un banco internacional, probablemente no tengas que enfrentar una brecha tan amplia, pero puede ser importante de todos modos. ¿Y si lo compro en el exterior? Sin dudas, encontramos spreads mucho más competitivos, aunque no dejan de ser amplios en comparación al resto de los activos financieros.

ETFs de Oro

Un ETF (Exchange Traded Fund), es un Fondo que Cotiza en Bolsa y que se compra y vende como cualquier acción. Comprar un ETF de oro es sencillo. Sólo hay que tener una cuenta de inversión y comprarlo como cualquier acción. Si alguien tiene cuenta en un broker de Argentina que ofrece el servicio de comprar acciones de los EEUU, puede perfectamente un ETF de oro.

El ETF más conocido es el SPDR Gold Shares, cuyo símbolo (ticker) es GLD. Lo que hace este fondo es invertir en oro físico. Cuando alguien compra acciones de GLD, no está comprando oro directamente; lo que compra son acciones del fondo (es decir, uno se convierte en dueño de una porción del fondo) que a su vez invierte en oro físico.

La gran ventaja de comprar un ETF de oro es que es sumamente fácil y no hay que preocuparse por el almacenamiento, que de eso se ocupa el propio fondo. Pero, ¿qué problemas tiene? Primero, no estamos comprando oro directamente, sino que estamos comprando acciones de un fondo que a su vez invierte en oro. Esto puede parecer un dato irrelevante, pero en determinadas circunstancias no lo es. Si se disuelve el fondo o si quiebran algunas de las entidades que intervienen en su administración, puede ser un problema. Además, el fondo tiene un costo de 0,40% anual. Es bajo pero no es cero. Y por último, el inversor minorista no puede canjear sus acciones por oro.

Futuros de Oro

Esta es la manera de invertir en oro que más me gusta. Pero hay que asegurarse de entender muy bien lo que es un futuro. Un futuro es un contrato por el cual una parte acuerda comprar una determinada cantidad de un bien en un plazo futuro a un precio determinado. Cada contrato tiene sus especificaciones. Lo primero que tenés que saber es que cuando comprás un futuro no hay que pagar el monto del contrato en ese momento. Únicamente hay que aportar una garantía que en general es de entre el 10 y 20% del precio del contrato. Esto significa que es posible operar futuros con un gran apalancamiento, ya que por ejemplo con 20.000 dólares podría tomar exposición en oro por 200.000, si la garantía es del 10%.

Las ventajas de comprar oro futuro son las siguientes:

Se elimina el problema de la custodia de oro

Menores costos

Uso eficiente del cash

Se puede aumentar la exposición

Una buena manera de seguir el precio del oro es a través de Investing o Tradingview. Allí podrás analizar si es un buen momento para comprar o no. Dependerá mucho de lo que suceda con la inflación en EE.UU y la tasa de interés.

*Miguel Boggiano es economista y CEO de Carta Financiera.