Sigue la sangría: el Banco Central vendió U$S 700 millones en una semana

El Gobierno nacional se pasó toda la semana mirando la evolución del dólar blue como termómetro del impacto que buscó el Frente de Todos con la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía y no terminó de encontrar buenas noticias. El blue tuvo una baja significativa desde los $340 que había trepado en el final del breve ciclo de Silvana Batakis hasta $ 285 y luego recuperó regulando en torno a los $ 290.

Hoy cerró en $ 293. En el mercado reina la expectativa pero nadie juega fichas por ahora. En dólar no cede de forma sensible y no hay una recuperación en los bonos. Nadie se arriesga a apostar por Massa por ahora.

Esos indicadores, de todas formas, no son el centro del problema real que tiene el país con el dólar. El tema de fondo son las reservas del Banco Central y allí no hubo buenas noticias. Hoy el Central vendió otros u$s95 millones y con eso cerró la primera semana de agosto con ventas por U$S 700 millones.

La sangría del Central, entonces, no se detiene y las compras continúan. No es el único problema para mantener las magras reservas que tiene el BCRA ya que esta semana se enfrentó el pago por un vencimiento con el FMI y se mantiene el ritmo de salida por la importación de insumos permitidos.

Esa dinámica, que en su mayor parte responde a la falta de credibilidad que sigue impactando al Gobierno, llevó a que las reservas reales netas quedaran en torno a los U$S 1.100 millones, es decir, el equivalente a una semana de importaciones.