De Mendiguren responsabilizó al microcentro por "destruir" la economía

El designado secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, hizo referencia a la nueva gestión de Sergio Massa en el Palacio de Hacienda. Y habló de “dos Argentinas”, siendo una “la del Microcentro que siempre nos lleva a la crisis", mientras que la otra la definió como "la Argentina Real".

“Siempre a la Argentina la destruye el Microcentro y la recupera el interior hacia Buenos Aires. Vamos a poner la vida por eso, porque ya lo hicimos. En 2002 nos pronosticaron lo peor y en enero dejó de caer, y a partir de marzo empezamos el período de crecimiento más largo de la historia argentina. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Que esta crisis no nos lleve a negociar mal los extraordinarios activos que hoy tenemos y el mundo nos está reclamando”, indicó en Radio Con Vos.

“Después de la crisis en la que me tocó actuar en 2001 creí que la Argentina salía definitivamente, creí que habíamos aprendido y no, lamentablemente. Entonces sigo pensando en el sueño y la convicción que tengo de que la Argentina tiene que salir del subdesarrollo, que es un problema nuestro, concreto. La Argentina tiene que producir riqueza y no se puede generar por la especulación financiera”, insistió.

“Si hay algo que yo estoy convencido es que hay una sola forma de que se resuelvan los problemas estructurales de la Argentina: creciendo y haciéndolo cambiando la estructura productiva porque, si se crece y se sigue exportando, el 85% del trigo a granel o se exporta el 10% de Chile en la minería de la misma cordillera, no hay salida”, remarcó de Mendiguren.



Si bien el funcionario remarcó que el país se encuentra “en una emergencia” con “problemas de importaciones” y una “falta de dólares que trae inconvenientes en la producción”, indicó que no se trata de “un problema estructural".



“En otra etapa en la Argentina habían déficits comerciales enormes por donde se mire y que se cubría con endeudamiento”, recordó, tras lo cual señaló: “Este año vamos a exportar US$ 90.000 millones. El año pasado tuvimos un saldo favorable de la balanza que es probable que no lo supimos cuidar”, indicó.



En tanto, sobre la situación del campo, de Mendiguren destacó la convocatoria del nuevo ministro de Economía a la Mesa de Enlace, y pidió no resolver los problemas “en términos de tractores en la ruta”.



“Estamos en una sensación térmica que no es la real. Acá hubo una feria como Expoagro donde, en tres días, el campo invirtió US$ 1.500 millones y, además, en este Gobierno, tenemos las mismas retenciones que teníamos con (Mauricio) Macri”, agregó.