Ignacio de Mendiguren comparó a Hernán Lacunza con "el Gordo" Valor

El presidente del Banco Estatal de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, cuestionó directamente al exministro de Economía de la gestión Cambiemos, Hernán Lacunza, quien criticó el rumbo económico del Gobierno, y lo asoció al famoso delincuente de la década de 1980 Luis 'el Gordo' Valor.

"Es como escuchar al Gordo Valor hablando de catecismo", expresó un molesto De Mendiguren en declaraciones a la TV Pública, comparando a Hernán Lacunza con el líder de la banda criminal que en un periodo de dos décadas asaltó 23 bancos y 18 camiones blindados.

El enojo de De Mendiguren nace a partir de unas declaraciones de Lacunza, en las que había refutado la versión oficialista de que el país tuvo uno de los mayores crecimientos de los últimos años. "Estamos rebotando, no nos autoengañemos, porque sino no vamos a ponernos de acuerdo en el diagnóstico", afirmó el último ministro de Economía de Mauricio Macri.

Hernán Lacunza criticó el rumbo de la economía y sostuvo que no hay un crecimiento sostenido, sino un "rebote".

Siguiendo las críticas contra Lacunza, el funcionario bancario le recordó los datos económicos con los que finalizó la gestión de Cambiemos: "Dejó una inflación de 54%, un gobierno en default en pesos y en dólares, balanza comercial en negativa y hoy nos da consejos".

"De los cuatro años (del gobierno de Cambiemos), tres se cayó y uno solo se empató. Si seguimos creciendo, van a decir que es viento de cola. Y luego van a decir que es ‘un veranito´'. El ‘veranito’ del 2002 duró hasta el 2011, el más largo de la historia", chicaneó el también referente industrial.

Por otra parte, De Mendiguren se refirió a la inflación en la Argentina, y si bien aseguró que se trata de un fenómeno global por la invasión a Ucrania, también tienen incidencia algunos factores locales como la "especulación financiera" y los aumentos aplicados por empresas alimenticias.

De todas formas, el titular del BICE reconoció que es complejo explicar la situación inflacionaria en la Argentina a los ciudadanos y hasta puso como ejemplo a su familia: "A mi mujer no le puedo explicar esto. Cuando va al supermercado, me dice 'matate, a estos precios no llego'".