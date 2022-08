Sergio Massa avanza un casillero y le gana espacio al kirchnerismo en Energía

El defensor del pueblo adjunto bonaerense, Walter Martello, será interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), según confirmó este domingo el propio dirigente del Frente Renovador.



El funcionario y exdiputado bonaerense, muy cercano al ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que fue convocado "para asumir como Interventor del ENRE, organismo de contralor del servicio de energía eléctrica".



En ese marco, dijo que con ese objetivo pedirá licencia en la Defensoría del Pueblo para poder abocarse "exclusivamente a la tarea de poner en marcha la reforma del ENRE".



De ese modo, Martello reemplazará en el cargo a María Soledad Manín en un área clave dentro de la secretaría de Energía que conduce Flavia Royón.



Martello dijo que tiene por delante "el enorme desafío de tarifas justas y empresas que cumplan sus compromisos de inversiones y nos respeten como usuarios".

Recalcó que "si no cumplen, las empresas serán denunciadas" y manifestó que, para ello, "una vez en el cargo, haremos la modificaciones estructurales necesarias en las cuales ya nos encontramos trabajando".



Luego, en una serie de tuits, Martello expuso: "Sé del difícil momento que atravesamos y la importancia de garantizar la transparencia del accionar de las empresas. Desde hace años vengo cuestionando la deficiente prestación del servicio y los balances de las empresas eléctricas".



"Soy consciente que, en muchos casos, los reclamos de los usuarios y usuarias ni siquiera son escuchados y se incumplen sus derechos", continuó.



Sostuvo que tiene en claro que durante la actual gestión "se han determinado importantes multas y se ha impuesto el pago de resarcimientos" y analizó que "son recursos que, muchas veces, no llegan a los sectores más vulnerables de la sociedad".



"He dialogado con el Sr. Ministro sobre la necesidad de una reforma del organismo orientada a la accesibilidad de los reclamos. Con ese objetivo, junto con mi equipo, estudiamos experiencias comparadas de resarcimiento inmediato ante fallas del servicio", completó.

Fui convocado por el ministro de Economía @SergioMassa para asumir como Interventor del ENRE, organismo de contralor del servicio de energía eléctrica.

Sé del difícil momento que atravesamos y la importancia de garantizar la transparencia del accionar de las empresas uD83DuDC47uD83DuDC47 pic.twitter.com/zYIYRR1ho1 — Walter Martello (@WalterMartello) August 28, 2022





"El objetivo es generar condiciones para contribuir a que los Entes Reguladores de servicios públicos garanticen los derechos de los usuarios y usuarias en forma inclaudicable, sea cual sea la empresa, sin distinción de dueños y/o accionistas", indicó luego.



Además, expuso que trabajará "para que cada peso pagado en materia de tarifa eléctrica tenga un correlato en inversión y eficiencia" y apuntó que su concepción "es que no hay clientes sino usuarios de un servicio esencial".



Así, Martello recalcó que "utilizará las herramientas" legales y que pondrá "todo el esfuerzo personal y grupal para ir hacia un servicio de calidad, con centralidad en los usuarios y no en las ganancias de las empresas".



"No dudaremos en ir a la Justicia si la situación lo amerita", continuó Martello y añadió: "Las empresas deberán entender que no se puede marchar hacia tarifas de primer mundo con servicios de tercer mundo".



"Para nosotros la controversia por la asimetría de intereses ya fue saldada por la Justicia a partir del fallo de la Corte en el caso Cepis", concluyó. De esa manera se refería a la acción de amparo colectivo que presentó el Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), a raíz de la cual la Corte anuló en 2016 el aumento de tarifas de gas respecto de los usuarios residenciales.



Martello fue legislador bonaerense, concejal en Esteban Echeverría, Prosecretario Legislativo en la Cámara de Diputados y vicepresidente del Instituto de Investigación jóvenes, Adicciones y Violencia bonaerense.