Alberto Fernández irá a Houston a buscar inversiones para Vaca Muerta

El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello confirmó que a mediados de septiembre el presidente Alberto Fernández tendrá lugar el encuentro bilateral con el presidente Joe Biden, suspendido a fines de julio por el contagio de Covid del mandatario norteamericano.

Y el 20 de ese mes participará de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Como parte de esa visita Fernández y su comitiva viajarán hasta Houston (Texas) donde mantendrán “encuentros con compañías que ya invierten en Vaca Muerta y otras que no”, señaló Argüello.

Serán dos ocasiones en las que Alberto Fernández tendrá la oportunidad de plantear la agenda relevante para el país en su relación bilateral con Estados Unidos y en la que la energía estará entre las prioridades.

La confirmación la realizó durante su conversación con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, en el marco de la decimonovena edición del Consejo de las Américas, que tuvo lugar el jueves 18 en el Hotel Alvear, organizado por la Americas Society y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Jorge Argüello es una pieza clave del Gobierno en su relación con la principal economía del mundo.

A principios de mes, el ministro de Economía, Sergio Massa irá preparando el terreno en su visita a Washington, en la que mantendrá entrevistas con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y con funcionarios del Tesoro y de la Casa Blanca, en su primera misión a exterior como titular del Palacio de Hacienda.

También hacia fin de mes los 10 gobernadores del Norte Grande viajarán a Estados Unidos en busca de inversiones y oportunidades de exportación. “Vamos a convertir a la embajada en una ronda de negocios”, graficó Jorge Argüello.

Viajarán Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy).

La energía en primera línea

Pero el plato fuerte, al menos en materia de posibilidades inversiones estará en el sector energético. Allí aparece, como no podía ser de otro modo, Vaca Muerta pero la tecnología para exportar gas natural y la minería del litio. Son tres sectores, que junto a los agroalimentos, hoy atraen la atención de los inversores de Estados Unidos hacia la Argentina, remarcó el embajador Marc Stanley. Marc Stanley, embajador de Estados Unidos en Argentina.

Además, el 29 de septiembre habrá un “gran taller en Houston”, precisó Argüello. Estará organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), con el objetivo de seducir inversores de ese país, una oportunidad para mostrar el crecimiento de Vaca Muerta, que hoy ya representa el 50% de la producción de gas del país y el 40% de la de petróleo. Pero las chances de crecimiento son enormes y de allí el entusiasmo.

"Necesitamos la capacidad de inversión de Estados Unidos” para avanzar en ‘licuefaccionar’ el gas natural de Vaca Muerta para poder exportarlo”, agregó el propio Argüello.

De acuerdo a la estimación del embajador argentino la guerra en Ucrania va a generar una demanda energética adicional y allí la Argentina podría jugar un papel relevante. “En 2021 Estados Unidos exportó 22.000 millones m3 de GNL a Europa, este año va exportarle 37.000 millones m3, pero la demanda que va a generar el cierre del mercado ruso, es mayor”, por lo que se abre una oportunidad para la Argentina.

Así, se requieren inversiones para la licuefacción del gas natural. Además, el conflicto bélico produjo un cambio en el paradigma vigente en el comercio exterior que, en parte, ya venía mostrando señales de nuevas urgencias tras la pandemia de Covid-19.

Coletazos por la guerra

“Hasta la guerra (entre Rusia y Ucrania) la principal demanda a la industria era el Just in time (entrega justo a tiempo) pero después de la guerra es la seguridad y el Just in case (por las dudas), privilegiando el comercio con los mercados más cercanos y seguros”, apuntó Argüello.

Esto justifica también toda estrategia de reshoring, un retorno a la política de deslocalización de procesos, o también el nearshoring, o tercerización de procesos productivos en empresas cercanas a la matriz. Para Argüello la oportunidad aparece porque “estamos cerca de Estados Unidos”.

El sector energético argentino podría ser un protagonista inesperado, según la mirada tanto de Argentina como de Estados Unidos, pero no es suficiente. “El gran desafío que tenemos es financiamiento pero, además, necesitamos reglas claras y previsibles”, indicó Jorge Argüello.