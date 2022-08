Por cortes de ruta y sequía la liquidación de divisas cayó en julio el 17%

La liquidación de divisas por parte de los agropexportadores tuvo un julio para el olvido, con una caída de 17% respecto del mes previo y de 10% en la comparación interanual, versus julio de 2021.

De acuerdo a los datos difundidos por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) las empresas del sector liquidaron 3.164.056.788 dólares, marcando las caídas mencionadas.,

Pese a ello, el monto liquidado desde comienzos de año trepó a US$ 22.309.018.970, constituyendo "récord histórico desde que existen registros y un 10% por encima del último año", señaló CIARA-CEC.

El sector agroindustrial es clave para la generación de divisas y el fortalecimiento de reservas del Banco Central.

"La exportación de granos se ha visto afectada por los efectos climáticos negativos sobre la cosecha gruesa, así como los cortes de ruta y manifestaciones de transportistas autoconvocados, que impidieron el ingreso de miles de camiones a los puertos", señaló la entidad.

Según fuentes del sector, estos factores "profundizaron la capacidad ociosa de la industria de molienda de soja, que sigue trabajando con márgenes negativos aun en plena campaña gruesa". Pero además, CIARA-CEC advierte que está disminuyendo la capacidad de pago del sector exportador por "los retrasos de recupero de IVA de exportación".

Esto se da en un escenario económico por una marcada volatilidad del mercado cambiario, con salto importante en los dólares financieros y el dólar paralelo o blue, que son tomados para el pago de algunos servicios.

Cómo es la operatoria cambiaria

Desde CIARA-CEC recordaron que la totalidad de las divisas ingresadas al país se liquidan en pesos al tipo de cambio oficial, quedando los dólares en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA). A los exportadores les dan pesos, que utilizan para "operaciones de compra y venta de granos en el mercado nacional".

Además, los exportadores pagan retenciones al embarcar los productos, siendo 33% en el caso del complejo oleaginoso (soja, harina, aceite pellets de soja), un 12% en trigo y maíz y 7 % en girasol.

En un mercado que exporta en dólares, la liquidación de divisas está relacionada esencialmente con la compra de granos en el mercado interno que luego serán exportados, tanto sea como grano o como productos procesados (harinas, aceites, pellets), tras pasar por el proceso de transformación industrial.

Sin embargo, gran parte del ingreso de divisas en este sector se realiza con bastante anticipación al momento de exportación. Es un lapso que puede promediar los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en la exportación de aceites y harinas proteicas.

Tensando la cuerda con el campo

La anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas. Hace una semana, el presidente Alberto Fernández había acusado a los agroexportadores de retener los granos y no liquidar, calculando que había pendiente de liquidación unos US$ 20.000 millones. El presidente Alberto Fernández apuntó a los agroexportadores por el faltante de dólares en la economía argentina.

Fuentes del sector calculan que ese "remanente" acumulado en silobolsas oscila entre US$ 13.000 y US$ 14.000 millones. Los productores suelen regular los momentos de venta de granos, dependiendo de los precios internacionales pero también de las necesidades de pagar insumos o servicios, una operatoria absolutamente legal.

El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó en 2021 el 48% del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del Indec.

El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2 % del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que cuenta hoy con una elevada capacidad ociosa cercana al 50%. En el ranking de los más exportados le sigue el maíz (11 %) y el luego el aceite de soja (6,9 %).