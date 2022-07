Aceiteros y exportadores de cereales conformes con el tipo de cambio

El presidente de la Cámara de Industria Aceitera (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, aseguró que "el tipo de cambio es razonable para la Argentina" y manifestó que "es fundamental que desde el Gobierno transmitan mensajes de tranquilidad".

Idígoras señaló que "el tipo de cambio es razonable para la Argentina, lo que sucede es que hoy todos están viendo una expectativa de un tipo de cambio vinculado con el contado con liquidación y el dólar MEP, y esos niveles generan una distorsión importante".

El directivo explicó que "a eso hay que sumarle la presión sobre la caída del valor de los bonos argentinos, el nivel de endeudamiento en pesos que tiene que resolver el gobierno antes de fin de año, las metas con el FMI en septiembre y diciembre, Son varios puntos, pero es fundamental que en esta posible nueva reorganización desde el gobierno transmitan mensajes de tranquilidad".

Más adelante, Idígoras reconoció que "en el sector el primer semestre fue históricamente el mejor, con 20.000 millones de dólares. Ahora estamos empezando una segunda etapa donde los dólares siempre son menos".

El presidente del CEC y de Ciara puntualizó que "lamentablemente los precios que teníamos hace 30 días atrás de soja, trigo, y maíz cayeron, es decir que estamos en niveles de preguerra, volviendo a la normalidad, y eso es muy malo para la Argentina en términos fiscales y de ingresos de divisas", al tiempo que subrayó que "hay un ritmo inflacionario que lleva a los productores a no vender a los exportadores los granos para que podamos transformarlos y exportarlos porque tienen temor que cuando tengan que salir a comprar insumos a fin de año no tengan capacidad de compra porque hay un tipo de cambio diferente".

Idígoras se refirió también al proyecto de ley de Renta Inesperada, enviado al Congreso en junio por el Poder Ejecutivo y planteó que "los gobiernos están buscando alternativas para financiar una situación de crisis de salida de pandemia. No sé dónde estará, no conozco la letra final del proyecto, pero hace rato que no escucho más hablar de la iniciativa".