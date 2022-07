Colas en los supermercados: tensión y cautela por los precios y el abastecimiento

La incertidumbre económica que generó la crisis en el Gobierno se traslada a la vida cotidiana. El principal foco está en el precio de los productos básicos y hasta en el abastecimiento de estos. En ese sentido, hay quienes esperaban que hubiese una especie de "corrida" de productos porque muchos consumidores comprarían por precaución. Ante esto, desde los comercios pidieron cautela, pero aún hay dudas sobre lo que pueda pasar.

Por ahora el abastecimiento y los precios son "normales", pero esperan novedades desde las casas matrices de las cadenas. "No queremos dar malas noticias ni ser optimistas porque no sabemos qué va a pasar. No queremos decir que está todo perfecto y luego nos restringen la venta. Hay que esperar a después del mediodía", dijo a MDZ el representante de un mayorista. En igual sentido, otro supermercadista ya había advertido que la semana pasada, previo a la renuncia de Martín Guzmán, ya hubo suba de productos básicos.

Los propios gerentes de las empresas proveedoras de mercadería de primera necesidad, como productos alimenticios, tienen incertidumbre. "Hemos estado en comunicación durante toda la mañana y ellos no tienen información. No saben si se van a mantener las mismas políticas, los acuerdos o habrá cosas nuevas. Hay que esperar", aseguraron.

Silvina Batakis asume esta tarde como ministra de Economía. Por ahora no hay más cambios confirmados en el gabinete del presidente Alberto Fernández y tampoco puertas adentro de la cartera de hacienda.