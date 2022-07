Un empresario mendocino advirtió sobre un nuevo conflicto en el sector productivo

Tras las nuevas restricciones del Banco Central para concentrar la fuga de dólares, los empresarios deben ingeniárselas para seguir produciendo y comercializando sus productos, sin poner en riesgos sus negocios. Por esta razón, MDZ Radio se comunicó con el director de Arpex Argentina e integrante del Centro Empresario Mendocino (CEM), Pedro Bugatti, quien manifestó que “las empresas todavía no están sintiendo las nuevas políticas del Gobierno, porque son muy nuevas y hay que esperar como sigue la situación” y remarcó que este 2022 es particular "no por las ventas, sino por la crisis marítima” que han encarecido el traslado de las materias primas.

“Este año es particular, en lo personal, estoy más preocupado por la capacidad de entrega que por las ventas. Porque estamos pasando una crisis marítima donde los plazos se han duplicado y los costos de transporte se han encarecido. A esto se le suma, el encarecimiento de las materias primas de origen metálico y la suba de los recursos energéticos. Con todo lo anterior, para el empresariado se le hace complicado cumplir con sus programas de entregas”, comenzó diciendo el entrevistado.

Asimismo, el empresario sostuvo que “Argentina debe volverse competitiva para que los buques del extranjero vuelvan a ingresar en el Puerto de Buenos Aires y no al de Brasil”. “Hace 20 años, en el Puerto de Buenos Aires ingresaban en promedio más de 20 barcos por mes, directo de Europa y hoy no ingresa ninguno. Por ende, las embarcaciones eligen a Brasil para desembarcar y los empresarios debemos trasbordar esos productos. Esta realidad pone en peligro la competitividad de Argentina”, sostuvo.

Y sumó: ”El calado de los buques se ha encarecido y el puerto nacional se ha ido incrementando, provocando que los empresarios elijan a Brasil. Además, responde que cada vez hay menos buques debido a que están embarcados en los puertos chinos”.

La empresa Arpex Argentina se dedica a la distribución y a la representación de las marcas más reconocidas, a nivel mundial de corchos, cápsulas, bozales, tapones para espumantes, tapas corona, barricas y productos alternativos de roble. La compañía necesita importar materia prima, especialmente metal, para seguir fabricando sus mercancías, pero con las nuevas restricciones del Banco Central de la República Argentina, pone en peligro sus actividades.

“Nosotros dependemos de materia prima, tenemos una terminadora de tapones que necesita alcornoque, producto natural y luego elaboramos bozales, esto posee metales. Por eso, estamos sujetos a las importaciones para producir, fabricar y comercializar nuestras mercancías”, describió.

“Al respecto de las medidas del Banco Central las estamos contemplando para saber el impacto que tendrá en nuestros negocios y en los próximos días estaremos estudiando, si hay fluidez en los pagos para las compras en el exterior. Es muy importante cuidar la competitividad de Mendoza, porque reduce la pobreza de la provincia y del país”, agregó.

Al mismo tiempo sumó que “hay que ser cautelosos con esta situación. Por suerte, nuestra empresa está organizada gracias a que la industria vitivinícola posee una cierta planificación, que nos ayuda a operar. Este año, creo que las ventas no serán el problema del sector, sino la problemática sucinta en todas estas medidas del país que afectan y perjudican a las variables macroeconómicas. Esperemos que las políticas no sean perjudiciales para nuestro abastecimiento fluido”, sentenció.