Petróleo: cotiza con subas en los mercados internacionales

El barril de petróleo crudo cotizaba hoy con subas en sus valores en los mercados internacionales de Nueva York y Londres. Es por un informe sobre la reducción de los inventarios en Estados Unidos y los recortes en los flujos de gas ruso hacia Europa compensaron la preocupación por la debilidad de la demanda y la inminente alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.



El crudo West Texas Intermediate (WTI), que opera en el mercado de futuros de Nueva York (Nymex), avanzaba esta mañana 0,94% y se comercializaba a US$ 95,87 el barril en los contratos con entrega en septiembre.



De igual modo el petróleo Brent del Mar del Norte, que lo hace en el mercado electrónico de Londres (ICE), ganaba 0,79% y el barril se pactaba a US$ 105,22 también en los contratos para septiembre, según la agencia Bloomberg.



En tanto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó que su canasta de crudos cerró ayer a US$ 109,35 el barril, frente a los U$S 106,27 del último lunes, lo que representó una suba de 2,90%.

El petróleo se ha disparado en 2022, alcanzando un máximo de 14 años de 139 dólares el barril en marzo, después de que la invasión rusa de Ucrania aumentara las preocupaciones sobre la oferta y mientras la demanda se recuperaba de la pandemia.