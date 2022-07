En crisis: los bonos caen y el Riesgo País se dispara

La escalada del dólar paralelo en Argentina, que cerró la jornada del jueves en un histórico de 373 pesos por cada unidad de divisa norteamericana, no es el único problema con el que está lidiando la economía argentina.

Es que los bonos de la deuda pública de nuestro país se desplomaron un 8,4% en el mercado financiero, lo que provocó que el Riesgo País se dispare hasta los 2.827 puntos.

En la jornada de este jueves la pérdida de cotización más fuerte la experimenta el GD46D que se desplomó 8,4% a un valor de US$ 19.05. En tanto, el GD35D cae 6,1% a US$ 18.30 y el AL29D retrocede 5,5% a US$ 17,95.

El resto de los papeles muestran la misma tendencia: AE38D (-2,8%), AL30D (-3,7%), AL35D (-3,3%), AL41D (-4,1%), GD30D (-3,4%).