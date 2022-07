El dólar blue subió casi 100 pesos desde mayo

Martín Guzmán, y ahora tampoco Silvina Batakis, lograron contener por ahora la corrida cambiaria. La cotización del dólar blue subió casi 100 pesos sólo en los últimos dos meses. Una suba del 50% en su precio. A mediados de mayo cotizaba apenas por encima de los 200 pesos y ayer cerró al borde de los 300 pesos. La disparada de la cotización de la divisa estadounidense en el mercado empuja también al alza al resto de los precios como quedó demostrado en el índice de inflación del 5,3% que difundió este jueves el INDEC.

No sólo el dólar informal subió. El gobierno nacional comenzó además a dar indicios de devaluación oficial al dejar correr los dólares financieros y también el denominado dólar "tarjeta" que esta semana tuvo un alza de más de 10 pesos en su cotización a partir de la disposición de la AFIP que subió del 35% al 45% la precepción a cuenta del impuesto a las ganancias para los gastos realizados en dólares en el extranjero.

Las compras realizadas en dólares con tarjeta pasaron a costar un 75% por encima de la cotización oficial de la divisa de Estados Unidos. El turismo hacia otros países, los servicios de streaming y las compras en tiendas virtuales del extranjero serán las operaciones afectadas por el nuevo incremento. Gabriela Cerruti aseguró de manera inverosímil que "no hay ningún aumento de impuestos ni ningún cepo", en referencia a la resolución general de la Administración Federal de Ingresos Públicos que "lo único que estableció es una mayor percepción del adelanto de Ganancias" del 35% al 45% para las operaciones con moneda extranjera en el exterior.

Sólo ayer todos los tipos de cambio financieros aumentaron entre 1% y 2% y el contado con liquidación escaló hasta los $296 y a $285 el dólar MEP o bolsa. Por su parte, el nuevo dólar "turista" con impuesto PAIS y un 45% de recargo a cuenta del impuesto a las ganancias subió 6,1%, a 236,54 pesos. El contado con liquidación retomó la marcha alcista y la brecha cambiaria con el mayorista oficial alcanzó el 131%, y al 121% la del dólar bolsa.

Cerruti puntualizó además que "el dólar ahorro no tuvo ninguna modificación", y que "el impuesto PAIS (del 30%) no se aumentó", al hablar en la habitual conferencia de prensa semanal en la Casa Rosada. Asimismo, indicó que "no está en este momento en evaluación" una modificación en el esquema de retenciones a las exportaciones. Es decir, sin acceso a dólares vía mayores retenciones y sin suba de tasas para absorber los pesos del mercado, el gobierno nacional continúan inmóvil frente a la corrida cambiaria.

El viernes, el dólar blue subía más de 2% su cotización en un sólo día y con un precio de 295 pesos se acercaba a a cruzar la barrera de los 300 pesos. El 17 de mayo se vendía a $209 en el mercado paralelo. Y en esta última semana acumuló una suba de $23. Y en lo que va del mes, la cotización se disparó $53.



El recargo sobre el dólar tarjeta, que usan los turistas en el extranjero, generó el rechazo de las agencias de viajes, que se quejaron por el "constante cambio de reglas de juego". Las empresas reclamaron porque la presión fiscal impuesta al sector "supera el 80%". La suba del dólar no sólo afecta a los argentinos que vacacionan fuera del país. El índice de precios al consumidor (IPC) registró un incremento del 5,3% en junio, con lo que acumuló un alza del 36,2 % en el primer semestre del año, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta forma, en los doce últimos meses el índice marcó un avance de 64%, precisó el organismo. Con la suba de 5,3% de junio el Gobierno no pudo consolidar la tendencia a la baja registrada en mayo, cuando el IPC tuvo un aumento de 5,1%, tras el 6% de abril y el 6,7% de marzo pasado, cuando la inflación alcanzó el pico en lo que va del año. El rubro que registró el mayor incremento fue Salud, con una suba de 7,4%, en la que incidió el aumento de la cuota de la medicina prepaga y los precios de los medicamentos. Le siguieron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con el 6,8%, por la incidencia del aumento de las tarifas de electricidad y gas, y de la paritaria de encargados de edificio en los gastos de la vivienda-, y Bebidas alcohólicas y tabaco, con el 6,7%.

En tanto, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas marcó un aumento del 4,6% y volvió a ser la que mayor incidencia tuvo en todas las regiones en la evolución del índice de precios al consumidor.