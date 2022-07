Ricardo López Murphy hizo un durísimo pronóstico sobre el futuro de Argentina

El diputado nacional y economista, Ricardo López Murphy, vaticinó que no hay margen de error en términos económicos en el país. Además, aseguró que tras la renuncia del ministro Martín Guzmán, Argentina estuvo al borde del colapso.

Entrevistado en MDZ Radio, Ricardo López Murphy dijo: "No hay espacio para cometer errores. La situación es sumamente delicada, no hay lugar para mucha especulación. Estuvimos al borde de un colapso".

De todos modos rescató que, a su entender, el Gobierno sabe esto. "Creo que nadie ignora la realidad, si intentan alguna locura vamos a tener muy rápido un problema muy grande. Mi especulación es que habrá cuidado en las próximas semanas de parte de los políticos". "Tenemos una situación muy crítica en lo monetario, externo y fiscal", insistió.

Respecto a la flamante ministra de economía, Silvina Batakis, mencionó que lo más importante que debería hacer es enviar los presupuestos de 2022 y de 2023, "eso daría un marco de sensatez. Por supuesto que con esto van a tratar de guardar silencio, porque han hecho un desbarajuste extraordinario y parte de eso es responsabilidad del ministro anterior, sobre todo lo que ocurrió en julio".

De todos modos también se requerirán otras decisiones, sobre todo en el sector externo, porque "con este tipo de cambio atrasado y sin modificaciones, la situación de reserva es muy delicada, diferente a lo que dice el director del Banco Central".

Noticias Relacionadas Nelson Castro especuló sobre la tregua de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

Ricardo López Murphy además calificó como "delirante" a la posibilidad de un salario básico universal, tal y como propone el kirchnerismo. "Si por un lado toman las medidas que decidió Batakis y por otro lado quieren gastar 12 o 15 mil millones de dólares en eso, es delirante. Es no entender dónde están parados".

"Parte del problema es que ampliaron el gasto y eso se come los salarios. Porque se sostiene a un montón de gente improductiva y hacen cada vez más cosas improductivas, entonces los que trabajan tienen que bajar el nivel de vida. Eso es lo que está pasando. Lo primero que hay que hacer es arreglar eso, que no es gratis, alguien lo financia", concluyó Ricardo López Murphy, quien además confirmó que fue profesor de Batakis y resaltó que si bien no piensan igual, "es una persona muy formada. De eso no hay dudas".