Una importante multinacional le prometió a Alberto Fernández una inversión millonaria en el país

El presidente Alberto Fernández se reunió hoy en Los Ángeles con el titular de General Motors Internacional, Shilpan Amin, quien le anunció para julio el inicio de producción de la nueva Chevrolet Tracker en su complejo automotor de Alvear, en la provincia de Santa Fe, lo que demandó una inversión de US$ 350 millones.



El encuentro se realizó en el hotel Marriot, en el centro de esa ciudad estadounidense, y se extendió por una hora y 40 minutos y Amin invitó al presidente al acto de lanzamiento del nuevo modelo, informaron fuentes de la Presidencia.



Fernández estuvo acompañado por el canciller Santiago Cafiero; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el embajador Jorge Argüello; y el secretario Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz.



Por su parte, Amin asistió con otros tres directivos de la firma, entre ellos el director global de Asuntos Corporativos, Tom Cooney, exdiplomático de carrera que fue encargado de Negocios de la embajada estadounidense.



Tras el encuentro, Massa dijo a los periodistas argentinos que cubren la Cumbre de las Américas, que "la inversión de la Chevrolet Trucker para la tercera semana de julio es de USD 350 millones, que pueden ser mucho más, dependiendo de que salgan las leyes de autopartes y las leyes de electromovilidad.





En ese sentido, el presidente de la Cámara baja contó que General Motors irá con Chevrolet a 2035 a la movilidad eléctrica plena, "y entonces preguntaron cómo iba el tratamiento de la ley de electromovilidad".



"El Presidente les compartió la importancia de agregar las inversiones automotrices para la región, y la mirada del litio, porque tenemos dos provincias -Salta y Jujuy- para cubrir 40% de las necesidades de la región", agregó Massa.



"El otro tema es que la inversión que hace GM transforma el 8% que hoy tenemos de componentes nacionales en la producción de vehículos en un recorrido que lo lleva al 40%. Le conté que nosotros veníamos trabajando por la ley de autopartes con Federico Ovejero", el vicepresidente de General Motors para Argentina, Paraguay y Uruguay, señaló.



En ese sentido, indicó que "hay una propuesta para mejorar la ley respecto de las plataformas compartidas, porque los ciclos de producción de los vehículos son compartidas".



Para Massa, es esencial "empezar a mirar electromovilidad, ya no solo la Argentina como plataforma local sino regional, y el interés de la sanción de ambas leyes. Están en discusión en comisión".



"La ley de electromovilidad y autopartes puede estar en 90 días", adelantó el titular de la Cámara baja.



Por otra parte, aclaró que "no se planteó el tema del giro de divisas, porque las automotrices lo tienen resuelto al trabajar con esquema de compensación, y les está dando positivo, sobre todo por el cierre de Ford Brasil".



General Motors iniciará la producción de un nuevo vehículo durante el mes próximo en su Complejo Automotor de Alvear, provincia de Santa Fe.



Este nuevo lanzamiento demandó una inversión de US$ 350 millones para la fabricación de una SUV, la Chevrolet Tracker.



Este es un nuevo vehículo de alta tecnología con arquitectura global y alto valor agregado, destinado mayormente para la exportación a países de Latinoamérica, principalmente a Brasil y Colombia.



Más de 1.000 personas participaron de las tareas de la inversión mencionada que incorporó tecnología de manufactura 4.0, y al menos un 80% de la producción será destinada al mercado de exportación, indicaron fuentes de la firma.



Asimismo, contempló inversiones en bienes de capital, construcción civil e infraestructura; resultando en una expansión edilicia por 50.000 metros cuadrados en las plantas de prensas, carrocería y ensamble, como así también la adquisición y/o construcción de matrices, dispositivos automáticos, robots y bienes de capital de línea de producción.



Con ello, la capacidad instalada de producción de la planta se incrementa de 80.000 a 115.000 vehículos al año.



Esta es una inversión muy importante para General Motors por su dimensión, alcance y al implicar la utilización de nuevas tecnologías de fabricación de automóviles por primera vez en la industria automotriz nacional, señalaron desde la empresa.