Michael Saylor se muestra fanático de bitcoin y afirma que “todo lo demás es inferior”

Michael Saylor, el fundador y director ejecutivo de MicroStrategy, es uno de los mayores inversores de bitcoin, y sus recientes comentarios también exponen que es un gran fanático de la popular criptomoneda.

En diálogo con Benzinga, el multimillonario explicó, haciendo referencia a las actuales caídas de precios, que, si alguien “trata de cronometrar el mercado”, entonces se sentirá “muy frustrado” debido a la complejidad de esta actividad.

“Pero si miras a cuatro o seis años u ocho años, entonces simplemente adquirir una propiedad de alta calidad con flujo de caja libre es generalmente una muy buena estrategia de inversión”, comentó Saylor, agregando que precisamente eso es lo que hacen él y su compañía con bitcoin.

Hasta el momento, MicroStrategy logró acumular casi 130.000 bitcoins a un precio promedio de alrededor de USD 30.000. “Tenemos una estrategia simple y nuestra estrategia es simplemente adquirir bitcoin y mantener bitcoin”, sentenció.

El ejecutivo remarcó que cuando hay una expansión masiva de la oferta monetaria seguida de una contracción importante en la misma, los inversores quieren enfocarse en propiedades escasas, deseables y de alta calidad que otros inversores querrán comprar en el futuro. En esta línea, sostuvo que “por supuesto, bitcoin es la propiedad deseable escasa de la más alta calidad”.

Al ser consultado sobre el futuro de bitcoin, Saylor reiteró su postura alcista de cara al largo plazo. “Creemos que el mejor activo de la más alta calidad en el mundo es bitcoin. Todo lo demás en el mundo es inferior a bitcoin. Entonces, si me das USD 1 millón y dices qué quieres comprar, no quiero comprar un equipo deportivo, no quiero comprar un edificio, no quiero comprar una empresa... todo lo que quiero comprar es bitcoin”, concluyó.

Un activo con mucho potencial

Desde el máximo histórico alcanzado en noviembre del año pasado hasta la actualidad, el precio de bitcoin se desplomó cerca de un 70% en dólares. Sin embargo, la tendencia de mediano y largo plazo sigue siendo consistentemente alcista.

Por ejemplo, en los últimos cinco años, la famosa criptomoneda se revalorizó más de un 726%, lo que deja un promedio anual de aproximadamente 145%, casi once veces más que el promedio histórico del S&P 500, el índice accionario de referencia.

Según los expertos del mercado, el ciclo ascendente aún tiene recorrido por delante, ya que la adopción mundial de bitcoin y el resto de criptomoneda aún no se consolidó del todo. De hecho, sigue en etapas de crecimiento.

En España, un reciente informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), basado en las respuestas de 1.500 personas de población general de entre 16 y 70 años, reveló que 3 de cada 4 personas en el país al menos escuchó sobre la existencia de las criptomonedas.

No obstante, de entre quienes conocen el tema, menos de un 7% afirma haber invertido alguna vez en bitcoin u otras criptos, mientras que el 83% comentó que no lo ha hecho ni lo hará.

A este pequeño mercado hay que sumarle un factor que el mundo no conocía hasta los últimos años: la inflación. Solo en Estados Unidos, los precios en mayo crecieron interanualmente a un ritmo del 8,6%, alcanzando máximos no vistos en más de cuatro décadas; en la eurozona, la cifra fue del 8,1%, récord histórico desde el lanzamiento del euro.

Como resultado, millones de ahorristas se están dando cuenta de que mantener todo el dinero líquido en la cuenta bancaria o “bajo el colchón” no es más que una estrategia para perder poder adquisitivo de forma segura.

Y si deciden invertir el capital, tienen que tener mucho cuidado, ya que los mercados financieros están desplomándose por las altas valuaciones alcanzadas en los años anteriores, la suba de tasas de interés por parte de los bancos centrales y la tensión geopolítica resultante de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En este entorno, según predican los expertos del sector de las criptomonedas, bitcoin podría salir victorioso, ya que sigue siendo considerado un refugio de valor pensando en el largo plazo, tal como expuso Michael Saylor.

Evidentemente, hoy en día la cotización de bitcoin sigue fluctuando violentamente, pero a medida que la criptomoneda vaya siendo adoptada por el público general, se irá consolidando en el mercado y su volatilidad se irá reduciendo, al igual que con el oro.