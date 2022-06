Día del Padre: con indumentaria y celulares a la cabeza, subieron las ventas

Las ventas relacionadas con la celebración del Día del Padre crecieron este año 1,4% respecto a 2021 en la medición a precios constantes, con los rubros indumentaria y celulares como los más buscados, informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



"Se vendieron productos más pequeños que el año pasado y en muchas familias el regalo fue el viaje por el fin de semana largo", señaló CAME, que calculó un ticket promedio de gastos de $6.880.



La mejora en las ventas se sustentaron en las promociones lanzadas por los comercios. Si bien la tasa de crecimiento fue discreta respecto a otros años, el 66% de comercios pymes relevados por CAME consideró que sus ventas fueron "iguales o mejores a lo esperado".



El 61,3% de los comercios orientados a esta fecha realizó algún descuento, regalo u ofreció facilidades de pagos, buscando evitar que las subas de precios desalienten la demanda.



En la comparación anual, el rubro que más subió fue Indumentaria (+7%), seguido por Equipos periféricos, accesorios y celulares (+6%), Cosméticos y Perfumerías (+4%) y Electrodomésticos, artículos del hogar y equipos de audio y video (+1%).





Por el contrario, en esta oportunidad bajaron 7% las ventas en Librerías y 6% en Calzado y marroquinería.

El informe también señala que las ventas comenzaron a moverse el jueves, se desaceleraron el viernes con el feriado y recobraron fuerza desde la mañana del sábado, con muchas compras sobre la hora de cierre.

El ticket promedio de venta este año se ubicó en $6.880, siendo el monto más bajo en Librerías ($2.926) y el más elevado en Electrodomésticos, artículos del hogar y equipos de audio y video ($12.834).