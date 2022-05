Sombrío pronóstico: la inflación podría llegar a 65,1% a fin de año según los privados

El informe de Resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de abril de 2022 difundido por el Banco Central indicó que la inflación anual podría llegar a 65,1% y no a 60% como se había informado previamente. Se trata de una proyección de analistas de mercado y consultoras privadas, más allá de las estimaciones del Estado nacional.

Según reza el documento publicado, "a fines de abril de 2022, los analistas de mercado proyectaron que la inflación minorista para el corriente año se ubicará en 65,1% (5,9 puntos porcentuales superior respecto de la encuesta previa)".

"Quienes mejor pronosticaron esa variable para el corto plazo (TOP-10) esperan en promedio una inflación de 65,7%. Asimismo, los participantes del REM revisaron las previsiones de inflación para 2023 ubicándola en 50,5% (3,1 más que el REM de marzo) y para 2024 en 43,7% (2,8 superior al anterior relevamiento). Respecto de la inflación núcleo, quienes participaron del REM pronosticaron que la misma alcanzaría el 64,2% a fines de 2022 (4,2 mayor a la encuesta de marzo)", señalaron desde el BCRA.

Lo que sucede es que para marzo de 2022 las estimaciones de quienes participaron en la encuesta previa del REM sugerían una inflación de 5,5% mensual, en tanto el dato observado en dicho mes resultó ser de 6,7%. Para abril de 2022 la estimación del relevamiento actual se ubicó en 5,6% mensual, al igual que el promedio del TOP-10 de las y los mejores pronosticadores.

Por otro lado, en el REM se detalla que "se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2022 de 3,5% (0,3 más respecto del REM previo). El TOP-10 de quienes mejor pronosticaron el crecimiento económico sugiere en promedio un aumento del PIB para 2022 de 3,8% (0,1 superior al relevamiento previo)".

La inflación afecta drásticamente el precio en alimentos.

El precio del dólar y las exportaciones

Los analistas del REM corrigieron levemente sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal. Prevén que el tipo de cambio alcance $155 por dólar en diciembre 2022, y que se ubique en $226 por dólar a fines de 2023. Quienes pronosticaron con mayor precisión esta variable con horizontes de corto plazo proyectan que el tipo de cambio nominal promedio para fines de diciembre de 2022 alcance $152,57/US$.

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), quienes participan del REM estiman un monto para 2022 de US$ 84.564 millones, incrementándose en US$ 1.953 millones con relación al último REM. Los 10 mejores pronosticadores proyectaron el valor de exportaciones para 2022 en US$ 85.514 millones.

Por su parte, el valor de las importaciones (CIF) del año 2022 se ubicaría en US$ 72.038 millones, esto es US$ 1.175 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo. Los integrantes del TOP-10 estimaron en promedio el valor de importaciones anuales para 2022 en US$74.349 millones.

El informe completo: