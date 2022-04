Bill Gates cree que invertir en criptomonedas no es para “cualquiera”

Las criptomonedas han sido furor, sobre todo en el 2021 y en este 2022, por lo que cada vez más personas deciden invertir en este tipo de activos. Sin embargo, muchas ven a este mercado como muy inestable y “poco seguro”.

Es probable que pienses que únicamente se trate de personas muy conservadoras o gente que tiene poca o nula educación financiera, pero no es así, ya que incluso gente muy exitosa como el filántropo y empresario estadounidense Bill Gates se han mostrado reacios a invertir en este mercado.

El empresario afirmó que desconfía absolutamente de este tipo de activo, principalmente por la gran volatilidad y descentralización en su valor, ya que sostiene que con un solo tweet del multimillonario Elon Musk se podría afectar significativamente.

"Elon tiene toneladas de dinero y es muy sofisticado, así que no me preocupa que su Bitcoin suba o baje al azar", aseguró Gates a Bloomberg. Y agregó: "Sí creo que la gente se deja llevar por estas manías que quizá no tengan tanto dinero de sobra, así que no soy alcista con el Bitcoin".

"Si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado", sostuvo enviando un mensaje a prácticamente todos los inversores de criptomonedas.

Otro de los problemas de las criptos que confirmó el empresario fue su descentralización y falta de regulación de los Estados, lo que según él las convierten en un activo extremadamente volátil. Sin embargo, el empresario estadounidense admitió que el dinero digital es algo positivo, ya que es muy eficiente sobre todo para financiar a países pobres.