Cómo proteger tus ahorros en criptomonedas y evitar caer en estafas

A medida que el mundo cripto se consolida, también crecen los robos y estafas, ya que los delincuentes están buscando permanentemente la forma de poder obtener “dinero fácil” estafando a las personas. En ocasiones lo hacen muy sofisticadamente, posiblemente atacando de manera directa a un exchange o empresa de billeteras virtuales, y, en otros casos, simplemente procediendo mediante el engaño a robar los datos de pequeños inversores.

Sea cual sea la forma que estos delincuentes usen, siempre es importante tomar algunos recaudos o medidas preventivas para evitar sufrir un robo. Si bien eliminar el riesgo al 100% de sufrir un robo de nuestros criptoactivos es imposible, sí se puede disminuir la probabilidad de sufrir uno tomando ciertas medidas.

Existen distintas formas para almacenar nuestros criptoactivos, desde guardarlos en el propio exchange en el que compramos las criptomonedas hasta dejarlos en wallets privadas.

En el primer caso, el funcionamiento es manera similar al de un depósito en un banco en el que cedemos la custodia de nuestras criptomonedas a un tercero. La ventaja principal de esta opción es que no suele haber gastos de mantenimiento y, en caso de un robo, muchas veces la compañía responde indemnizando a las personas. En cuanto a sus desventajas, transferir el dinero de estas billeteras a otras suele ser algo costoso.

Con respecto a las posibles estafas, muchas veces a la hora de buscar ayuda, existen personas que se hacen pasar por “ayudantes” o empleados de la empresa y nos solicitan datos, por lo que jamás se debe revelar información importante como los códigos que los exchange nos envían al celular.

En el caso de las wallets privadas, una empresa presta el servicio y nosotros tenemos total acceso a nuestras criptodivisas: ni la compañía suele conocer el monto ni nuestros datos, ya que suelen ser anónimas y generan las claves de manera aleatoria. Lo negativo es que, en caso de perder las claves, no existe forma de recuperar el dinero, ya que la empresa no tiene forma de acceder a él. Al igual que en el apartado anterior, es importante no revelar nuestros datos claves ni la frase maestra o “semilla”.

Finalmente, se encuentran las billeteras físicas en las que el riesgo de sufrir un hackeo es relativamente bajo. Las estafas más comunes son que intenten conectarse a ellas si estamos haciendo una transacción en un lugar público, por lo que si hacemos una de estas transacciones hay que ser bastantes cuidadosos. Entre sus desventajas se destacan el costo de adquisición y la posibilidad de que roben o perdamos el dispositivo físico.